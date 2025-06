Wer zeigt / überträgt European Darts Open (Viertelfinale, Halbfinale und Finale) heute im Live Stream und live im TV?

Die European Darts Open gehen heute in Leverkusen in den Finaltag. Wer die Partien live im TV und Stream überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

An diesem Wochenende finden die European Darts Open statt, das achte Turnier der European Tour. Am heutigen Sonntag stehen in der Ostermann-Arena in Leverkusen die Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals und das Finale auf dem Programm. Los geht es in der Ostermann-Arena in Leverkusen ab 13 Uhr mit den Achtelfinalpartien. Die Abendsession startet ab 19 Uhr mit den entscheidenden Duellen.

Wer das Darts-Event live überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.