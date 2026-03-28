Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus bei BSC Preußen 07 (Pokal Halbfinale) heute im Live Stream und live im TV?

Der BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow steht nach einem 3:2-Sieg in Seelow heute erstmals im Halbfinale des Landespokals. Die Generalprobe für das heutige Halbfinale lief eher weniger rund, am vergangenen Wochenende musste der Klub eine 0:2-Pleite gegen Germania Schöneiche hinnehmen.
Auch Cottbus ist nicht in Topform, gegen den abstiegsbedrohten SSV Ulm rettete Energie in der Liga gerade so ein 1:1-Unentschieden. Das Ticket für das heutige Duell löste der Verein hingegen locker, 4:2 gewannen die Brandenburger beim SV Babelsberg 03.