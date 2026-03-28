Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus bei BSC Preußen 07 (Pokal Halbfinale) heute im Live Stream und live im TV?

Im Brandenburger Landespokal trifft Energie Cottbus am heutigen Samstag, den 28. März, auswärts auf den BSC Preußen 07. Ab 15 Uhr geht es im Stadion Mahlow in der Beethovenstraße rund.

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