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Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus bei BSC Preußen 07 (Pokal Halbfinale) heute im Live Stream und live im TV?

Energie Cottbus

Energie Cottbus ist im Halbfinale des Landespokals Brandenburg beim BSC Preußen 07 gefragt. GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Fakten zur Übertragung im TV und Stream.

Im Brandenburger Landespokal trifft Energie Cottbus am heutigen Samstag, den 28. März, auswärts auf den BSC Preußen 07. Ab 15 Uhr geht es im Stadion Mahlow in der Beethovenstraße rund.

Wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.

  • Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus bei BSC Preußen 07 (Pokal Halbfinale) heute im Live Stream und live im TV?

    Gute Nachrichten: Das heutige Halbfinale wird live im Free-TV ausgestrahlt! Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geht unmittelbar vor dem Anpfiff live. Moderator Uri Zahavi und Kommentator Jan Ole Behrens werden Euch in Empfang nehmen. Online könnt Ihr den Spaß im Stream verfolgen.

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  • Hansa Rostock v FC Energie Cottbus - 3. LigaGetty Images Sport

    Themen der Woche: Was war bei BSC Preußen 07 und Energie Cottbus los?

    Der BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow steht nach einem 3:2-Sieg in Seelow heute erstmals im Halbfinale des Landespokals. Die Generalprobe für das heutige Halbfinale lief eher weniger rund, am vergangenen Wochenende musste der Klub eine 0:2-Pleite gegen Germania Schöneiche hinnehmen.

    Auch Cottbus ist nicht in Topform, gegen den abstiegsbedrohten SSV Ulm rettete Energie in der Liga gerade so ein 1:1-Unentschieden. Das Ticket für das heutige Duell löste der Verein hingegen locker, 4:2 gewannen die Brandenburger beim SV Babelsberg 03.

  • Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus bei BSC Preußen 07 (Pokal Halbfinale) heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

    • Begegnung: BSC Preußen 07 vs. Energie Cottbus
    • Wettbewerb: Brandenburger Landespokal
    • Runde: Halbfinale
    • Datum: 28. März 2026
    • Uhrzeit: 15 Uhr
    • Ort: Stadion Mahlow 
    • TV & Livestream:rbb

  • Landespokal Brandenburg: Die Halbfinals

    DatumUhrzeitHeimGast
    Sa., 28. März15 UhrBSC Preußen 07Energie Cottbus
    Sa., 28. März15 UhrRSV EintrachtVfB Krieschow
Deutschland 3 Liga
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