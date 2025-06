Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland bei der Basketball EM 2025 live im Free TV und im Live Stream?

Wer zeigt die Spiele von Deutschland bei der Basketball EM 2025 live im Free TV und im Live Stream? GOAL hat alle Infos.

Die Basketball EM 2025 wird nicht nur sportlich spannend – sie wird auch medial groß aufgezogen. Wer das deutsche Team live begleiten will, hat in diesem Jahr so viele Möglichkeiten wie selten zuvor. Denn mit RTL im Free TV, MagentaSport im Gratis-Stream und RTL+ im Abo sind alle Kanäle offen.

Und das ist gut so. Schließlich geht es nicht um irgendein Vorrundenturnier, sondern um die Spiele des amtierenden Weltmeisters. Vom Auftakt gegen Montenegro bis zum Showdown gegen Gastgeber Finnland: Jedes Spiel läuft live – entweder frei empfangbar oder per Stream. So wird die EuroBasket auch für Euch zu einem Erlebnis in Echtzeit.

GOAL zeigt Euch, wo Ihr die deutschen Spiele bei der Basketball EM 2025 verfolgen könnt – im Fernsehen, im Stream, kostenlos oder per Abo.