Wer zeigt / überträgt die österreichische Bundesliga in Österreich im LIVE STREAM und live im TV?

Wie kann man in Österreich die Spiele der ADMIRAL Bundesliga live verfolgen? Hier gibt es die Antwort.

Österreichs höchste Spielklasse, die ADMIRAL Bundesliga, geht in ihrer 51. Saison. Gesucht wird der Nachfolger von Meister Sturm Graz, der in der vergangenen Spielzeit den Serienmeister Red Bull Salzburg nach zehn Titeln in Folge vom Thron stieß und seine vierte Meisterschaft der Klubgeschichte eintütete.

Zwölf Vereine kämpfen in dieser Saison um den Titel, die Karten sind neu gemischt.

GOAL verrät in diesem Artikel, wie Ihr die Spiele der österreichischen Bundesliga in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.