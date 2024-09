Die neue Saison der Champions League beginnt. Wir zeigen Euch, wer die Spiele in Österreich live im TV, im Free-TV und im Live-Stream überträgt.

Die Champions League zieht Fußballfans in ganz Europa in ihren Bann. Die Liga mit den besten europäischen Vereinsteams startet am 17. September mit dem ersten Spieltag der neu eingeführten Ligaphase in die Saison 2024/25.

Neu ist unter anderem, dass mehr Mannschaften teilnehmen. Aus Österreich sind es der FC Salzburg und Sturm Graz.

GOAL zeigt, wie ihr die Spiele der österreichischen Teams und alle weiteren Partien live im TV, im Free-TV und im Live-Stream verfolgen könnt.