Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Kroatien (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?

Zuletzt setzte es für Brasilien eine bittere 1:2-Niederlage gegen Frankreich. Besonders schmerzhaft: Die Brasilianer konnten selbst eine Rote Karte für Bayerns Upamecano nicht nutzen, um das Spiel gegen die Les Bleus zu drehen.

Nach der Pleite forderten die brasilianischen Anhänger im Stadion eine Nominierung von Superstar Neymar, der von Nationalcoach Carlo Ancelotti nicht berücksichtigt wurde. Sein letzter Auftritt im Nationaltrikot liegt mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück.

Kroatien hat die WM-Qualifikation ohne eine einzige Niederlage abgeschlossen. Auch das jüngste Freundschaftsspiel gelang: Gegen Kolumbien setzten sich die Kroaten verdient mit 2:1 durch.