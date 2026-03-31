Brasilien und Kroatien duellieren sich in der Nacht von Dienstag, den 31. März, auf Mittwoch, den 1. April, in einem Freundschaftsspiel. Anpfiff ist heute um 2 Uhr im Camping World Stadium in Florida.GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.
Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Kroatien (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?
Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Kroatien (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?
Das Testspiel zwischen Brasilien und Kroatien wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie live und in voller Länge. Kommentator der Partie ist Moritz Grimmig. Um das Spiel verfolgen zu können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo.
News über Brasilien und Kroatien
Zuletzt setzte es für Brasilien eine bittere 1:2-Niederlage gegen Frankreich. Besonders schmerzhaft: Die Brasilianer konnten selbst eine Rote Karte für Bayerns Upamecano nicht nutzen, um das Spiel gegen die Les Bleus zu drehen.
Nach der Pleite forderten die brasilianischen Anhänger im Stadion eine Nominierung von Superstar Neymar, der von Nationalcoach Carlo Ancelotti nicht berücksichtigt wurde. Sein letzter Auftritt im Nationaltrikot liegt mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück.
Kroatien hat die WM-Qualifikation ohne eine einzige Niederlage abgeschlossen. Auch das jüngste Freundschaftsspiel gelang: Gegen Kolumbien setzten sich die Kroaten verdient mit 2:1 durch.
Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Kroatien (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? - Wichtigste Infos
- Begegnung: Brasilien vs. Kroatien
- Wettbewerb: Testspiel
- Datum: 1. April 2026
- Uhrzeit: 2 Uhr
- Ort: Camping World Stadium, Florida
- TV und Livestream: DAZN