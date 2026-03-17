"Wer würde das dann nicht überlegen?": Zwei Stars des FC Bayern München droht gegen Atalanta Bergamo ein Platz auf der Bank

"In dieser Situation hat man nicht so die Wahl. Wer würde das dann nicht überlegen? Es ist einfach, wie es ist. Fakt ist, wenn sie morgen eine Gelbe Karte bekommen, dann sind sie im nächsten Spiel gesperrt. Falls es aber notwendig ist, dann ist es so. Da gibt es auch keine extra Gedanken", so der Trainer des deutschen Rekordmeisters.

Wer statt Upamecano und Laimer in die Mannschaft rücken könnte, erklärte Kompany nicht. In der Innenverteidigung hatte Min-Jae Kim immer wieder die Vertretung übernommen, der Südkoreaner könnte neben Jonathan Tah beginnen. Laimer kam zuletzt als linker Verteidiger zum Einsatz, dort wäre nach der Verletzung von Alphonso Davies wohl Tom Bischof die erste Alternative.

Die Münchner gehen ohnehin mit einer ausgezeichneten Ausgangssituation ins Rückspiel. Vor einer Woche hatte Kompanys Team die Italiener deutlich mit 6:1 geschlagen, ein Ausscheiden käme dementsprechend einem kleinen Wunder gleich. Im Viertelfinale würde dann aller Wahrscheinlichkeit Real Madrid warten, das sein Hinspiel gegen ManCity ebenfalls deutlich mit 3:0 gewinnen konnte.