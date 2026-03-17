Dabei handelt es sich um Dayot Upamecano und Konrad Laimer, denen aufgrund ihrer im laufenden Wettbewerb bisher kassierten Gelben Karten jeweils eine Sperre droht. Während der französische Innenverteidiger bei zwei Verwarnungen steht, sind es beim Österreicher sogar deren vier (Sperre bei drei und fünf Gelben Karten).
"Wer würde das dann nicht überlegen?": Zwei Stars des FC Bayern München droht gegen Atalanta Bergamo ein Platz auf der Bank
Sollten sich beide nun gegen Atalanta eine weitere Gelbe Karte abholen und der FC Bayern gleichzeitig den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen, wären sie in einem etwaigen Duell mit Manchester City oder Real Madrid gesperrt.
Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bergamo machte Kompany klar, dass er es eher nicht so weit kommen lassen wolle: "Im Moment ist es schon eine logische Überlegung", antwortete er auf die Frage, ob Upamecano und Laimer eher auf der Bank Platz nehmen würden, um kein Risiko einzugehen.
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MIn-Jae und Bischof könnten Upamecano und Laimer ersetzen
"In dieser Situation hat man nicht so die Wahl. Wer würde das dann nicht überlegen? Es ist einfach, wie es ist. Fakt ist, wenn sie morgen eine Gelbe Karte bekommen, dann sind sie im nächsten Spiel gesperrt. Falls es aber notwendig ist, dann ist es so. Da gibt es auch keine extra Gedanken", so der Trainer des deutschen Rekordmeisters.
Wer statt Upamecano und Laimer in die Mannschaft rücken könnte, erklärte Kompany nicht. In der Innenverteidigung hatte Min-Jae Kim immer wieder die Vertretung übernommen, der Südkoreaner könnte neben Jonathan Tah beginnen. Laimer kam zuletzt als linker Verteidiger zum Einsatz, dort wäre nach der Verletzung von Alphonso Davies wohl Tom Bischof die erste Alternative.
Die Münchner gehen ohnehin mit einer ausgezeichneten Ausgangssituation ins Rückspiel. Vor einer Woche hatte Kompanys Team die Italiener deutlich mit 6:1 geschlagen, ein Ausscheiden käme dementsprechend einem kleinen Wunder gleich. Im Viertelfinale würde dann aller Wahrscheinlichkeit Real Madrid warten, das sein Hinspiel gegen ManCity ebenfalls deutlich mit 3:0 gewinnen konnte.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 18. März: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
- Samstag, 21. März: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.