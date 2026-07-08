Klopp sei "der beste Mann", um auf die zahlreichen Zukunftsfragen richtige Antworten zu finden, betonte Matthäus. Er werde "perspektivisch denken". Dazu gehörten beim Neustart nach dem WM-Debakel zwar weiterhin erfahrene Spieler wie Joshua Kimmich, Jonathan Tah oder Nico Schlotterbeck, auch Florian Wirtz und Jamal Musiala. Dazu Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown und Lennart Karl, Jonas Urbig im Tor.

"Aber es wird sicher auch viele neue Namen geben, die Startelf-Chancen bekommen." Matthäus nannte hier Finn Jeltsch, Robert Ramsak, Yann Bisseck, Kevin Schade, Adin Licina, Tom Bischof und Nicolo Tresoldi. Auch den erst 16 Jahre alten Neu-Leverkusener Kenneth Eichhorn sieht er als Kandidaten.

"An Talenten mangelt es uns nicht. Ich bin sogar überzeugt: Mit diesem Potenzial brauchen wir uns in den nächsten Jahren hinter keiner Nation verstecken, die jetzt noch bei der WM dabei ist. Aber wir müssen unsere Talente besser fördern", schrieb Matthäus.