Lothar Matthäus fordert vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und einem möglichen Bundestrainer Jürgen Klopp "mehr Mut zur Jugend". Jüngere Spieler, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Bild-Kolumne, "setzen die Etablierten unter Druck und verbessern damit das Leistungsniveau. Zu früh kann man nicht Weltmeister werden oder Europameister. Als ich beim EM-Titel 1980 zum ersten Mal bei einem großen Turnier dabei war, war ich 19 Jahre alt".
Wer soll künftig für die deutsche Nationalelf spielen? Lothar Matthäus nennt überraschende Kandidaten
Klopp sei "der beste Mann", um auf die zahlreichen Zukunftsfragen richtige Antworten zu finden, betonte Matthäus. Er werde "perspektivisch denken". Dazu gehörten beim Neustart nach dem WM-Debakel zwar weiterhin erfahrene Spieler wie Joshua Kimmich, Jonathan Tah oder Nico Schlotterbeck, auch Florian Wirtz und Jamal Musiala. Dazu Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown und Lennart Karl, Jonas Urbig im Tor.
"Aber es wird sicher auch viele neue Namen geben, die Startelf-Chancen bekommen." Matthäus nannte hier Finn Jeltsch, Robert Ramsak, Yann Bisseck, Kevin Schade, Adin Licina, Tom Bischof und Nicolo Tresoldi. Auch den erst 16 Jahre alten Neu-Leverkusener Kenneth Eichhorn sieht er als Kandidaten.
"An Talenten mangelt es uns nicht. Ich bin sogar überzeugt: Mit diesem Potenzial brauchen wir uns in den nächsten Jahren hinter keiner Nation verstecken, die jetzt noch bei der WM dabei ist. Aber wir müssen unsere Talente besser fördern", schrieb Matthäus.
Matthäus will vom DFB "mehr Mut zur Jugend"
Hier sei auch die Bundesliga gefordert. Genau wie der DFB, der Talente mit ausländischen Wurzeln stärker an sich binden müsse. Dazu müsse es laut Matthäus ein Zurück "zu unseren Tugenden" geben und eine einheitliche Spielidee vom U-Bereich bis zum A-Team.
"Ich bin sicher, dass Jürgen Klopp das alles weiß. Wahrscheinlich hat er sogar noch mehr Ansätze und Ideen", meinte Matthäus: "Ich hoffe, dass sie ihm beim DFB alle Zeit und alle Befugnisse geben, die er für echte Verbesserungen braucht."
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".