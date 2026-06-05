Wer hat das schnellste Tor bei einer WM erzielt und bei wie vielen Sekunden liegt der Rekord?

Das schnellste WM-Tor aller Zeiten hat die türkische Stürmerlegende Hakan Sükür erzielt. Bei der WM 2002 - vor der diesjährigen Austragung lange Zeit die letzte WM-Teilnahme der Türkei - hatte der damals 30-Jährige im Spiel um Platz 3 gegen Co-Gastgeber Südkorea nach gerade einmal elf Sekunden zur türkischen Führung getroffen.

Und das kurioserweise, obwohl die Südkoreaner Anstoß gehabt hatten. Die Asiaten, die im Halbfinale Deutschland 0:1 unterlegen hatten, spielten hinten rum, während Sükür und Sturmkollege Ilhan Mansiz sofort Druck ausübten. Mansiz gelang etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor der Ballgewinn und Sükür sicherte sich das Leder. Der Angreifer, seinerzeit in Diensten von Parma, legte sich den Ball mit dem rechten Fuß zurecht und netzte dann aus knapp 16 Metern mit links eiskalt ein. Schneller hat bis heute nie ein Spieler bei einer WM-Endrunde getroffen!

Die Türken gewannen die Partie gegen Südkorea am Ende mit 3:2, bei den beiden weiteren Treffern war die Rollenverteilung umgekehrt und Sükür legte jeweils für Mansiz auf. Bei der am 11. Juni beginnenden WM 2026 will die Türkei um ihre heutigen Topstars Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) für ähnlich viel Furore sorgen wie vor 24 Jahren in Japan und Südkorea.

Seinerzeit hatten Sükür und Co. zum Auftakt den späteren Weltmeister Brasilien ziemlich geärgert, waren durch ein sehenswertes Tor von Hasan Sas sogar in Führung gegangen. Am Ende gewannen Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo und Co. zwar noch mit 2:1, doch als Gruppenzweiter hinter den Brasilianern und vor Costa Rica sowie China schaffte die Türkei letztlich dennoch den Sprung in die K.o.-Phase.

Dort setzte man sich im Achtelfinale gegen Japan (1:0) und im Viertelfinale gegen Senegal (1:0 n.V.) durch. Erst im Halbfinale, als die Türkei erneut auf Brasilien traf und knapp mit 0:1 verlor, endete der Traum vom ersten WM-Titel. Im Spiel um Platz 3 gelang dann jedoch ein versöhnlicher Abschluss, für Sükür war der Treffer gegen Südkorea übrigens sein einziges WM-Tor. In seiner gesamten Nationalmannschaftskarriere waren ihm in 112 Länderspielen 51 Treffer geglückt.