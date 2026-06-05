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Turkey 2002Getty
Oliver Maywurm

Wer hat das schnellste Tor bei einer WM erzielt und bei wie vielen Sekunden liegt der Rekord?

Weltmeisterschaft
Türkei

Vor 24 Jahren gelang einer türkischen Stürmerlegende das bis heute schnellste Tor der WM-Geschichte. Hier bekommt Ihr alle Infos!

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht es in den USA, Mexiko und Kanada um den WM-Titel 2026. Und möglicherweise knackt eines der zahlreichen zu erwartenden Tore bei den insgesamt 104 Spielen des XXL-Turniers den Rekord für das schnellste WM-Tor aller Zeiten.


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Wie schnell man dafür sein muss und wer den bisher schnellsten Treffer bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat, erfahrt Ihr hier bei SPOX!

  • Wer hat das schnellste Tor bei einer WM erzielt und bei wie vielen Sekunden liegt der Rekord?

    Das schnellste WM-Tor aller Zeiten hat die türkische Stürmerlegende Hakan Sükür erzielt. Bei der WM 2002 - vor der diesjährigen Austragung lange Zeit die letzte WM-Teilnahme der Türkei - hatte der damals 30-Jährige im Spiel um Platz 3 gegen Co-Gastgeber Südkorea nach gerade einmal elf Sekunden zur türkischen Führung getroffen.

    Und das kurioserweise, obwohl die Südkoreaner Anstoß gehabt hatten. Die Asiaten, die im Halbfinale Deutschland 0:1 unterlegen hatten, spielten hinten rum, während Sükür und Sturmkollege Ilhan Mansiz sofort Druck ausübten. Mansiz gelang etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor der Ballgewinn und Sükür sicherte sich das Leder. Der Angreifer, seinerzeit in Diensten von Parma, legte sich den Ball mit dem rechten Fuß zurecht und netzte dann aus knapp 16 Metern mit links eiskalt ein. Schneller hat bis heute nie ein Spieler bei einer WM-Endrunde getroffen!

    Die Türken gewannen die Partie gegen Südkorea am Ende mit 3:2, bei den beiden weiteren Treffern war die Rollenverteilung umgekehrt und Sükür legte jeweils für Mansiz auf. Bei der am 11. Juni beginnenden WM 2026 will die Türkei um ihre heutigen Topstars Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) für ähnlich viel Furore sorgen wie vor 24 Jahren in Japan und Südkorea.

    Seinerzeit hatten Sükür und Co. zum Auftakt den späteren Weltmeister Brasilien ziemlich geärgert, waren durch ein sehenswertes Tor von Hasan Sas sogar in Führung gegangen. Am Ende gewannen Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo und Co. zwar noch mit 2:1, doch als Gruppenzweiter hinter den Brasilianern und vor Costa Rica sowie China schaffte die Türkei letztlich dennoch den Sprung in die K.o.-Phase.

    Dort setzte man sich im Achtelfinale gegen Japan (1:0) und im Viertelfinale gegen Senegal (1:0 n.V.) durch. Erst im Halbfinale, als die Türkei erneut auf Brasilien traf und knapp mit 0:1 verlor, endete der Traum vom ersten WM-Titel. Im Spiel um Platz 3 gelang dann jedoch ein versöhnlicher Abschluss, für Sükür war der Treffer gegen Südkorea übrigens sein einziges WM-Tor. In seiner gesamten Nationalmannschaftskarriere waren ihm in 112 Länderspielen 51 Treffer geglückt.

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  • World Cup 2002Getty

    Wer hat das schnellste Tor bei einer WM erzielt und bei wie vielen Sekunden liegt der Rekord? Die Top 10

    Sükürs Rekordtor fiel vier Sekunden früher als jenes vom vorherigen Rekordhalter Vaclav Masek, der bei der WM 1962 nach 15 Sekunden für die Tschechoslowakei gegen Mexiko getroffen hatte. Bis heute weiterhin das zweitschnellste Tor in der WM-Geschichte.

    In den Top-10 finden sich neben Sükürs Treffer lediglich noch zwei weitere Tore aus Endrunden des bisherigen 21. Jahrhunderts wieder. Clint Dempsey rangiert auf Platz 5, beim 2:1-Sieg der USA im Gruppenspiel gegen Ghana bei der WM 2014 hatte der ehemalige Mittelfeldspieler bereits nach 30 Sekunden getroffen.

    Und Mathias Jörgensen, genannt Zanka, schafft es gerade noch so in die Top-10: Der Abwehrspieler hatte Dänemark im Achtelfinale der WM 2018 gegen Kroatien nach 55 Sekunden in Führung gebracht. Am Ende jubelten dennoch die Kroaten, die nach Elfmeterschießen die Oberhand behielten und später Vize-Weltmeister wurden.

    Schnellste WM-Tore: Die Top 10 in der Übersicht


    Platz

    Spieler

    WM

    Spiel

    Tor nach

    1

    Hakan Sükür

    2002

    Türkei vs. Südkorea

    11 Sekunden

    2

    Vaclav Masek

    1962

    Tschechoslowakei vs. Mexiko

    15 Sekunden

    3

    Ernst Lehner

    1934

    Deutschland vs. Österreich

    25 Sekunden

    4

    Bryan Robson

    1982

    England vs. Frankreich

    28 Sekunden

    5

    Clint Dempsey

    2014

    USA vs. Ghana

    30 Sekunden

    6

    Bernard Lacombe

    1978

    Frankreich vs. Italien

    31 Sekunden

    7

    Arne Nyberg

    1938

    Schweden vs. Ungarn

    35 Sekunden

    7

    Emile Veinante

    1938

    Frankreich vs. Belgien

    35 Sekunden

    8

    Adalbert Desu

    1930

    Rumänien vs. Peru

    50 Sekunden

    8

    Seung Zin Pak

    1966

    Nordkorea vs. Portugal

    50 Sekunden

    9

    Celso Ayala

    1998

    Paraguay vs. Nigeria

    52 Sekunden

    10

    Mathias "Zanka" Jörgensen

    2018

    Dänemark vs. Kroatien

    55 Sekunden


  • Wer hat das schnellste Tor bei einer WM erzielt und bei wie vielen Sekunden liegt der Rekord? Übertragung der WM im TV und Livestream

    MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live. 44 Partien hat der Pay-TV-Sender dabei sogar exklusiv im Programm, dazu zählen unter anderem alle drei Gruppenspiele der Türkei. Diese könnt Ihr nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen.

    Natürlich läuft die WM 2026 aber auch großflächig live im Free-TV. ARD und ZDF haben sich mittels Sublizenzen die Übertragungsrechte an 60 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada gesichert. Bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern könnt Ihr die WM also frei empfangbar und kostenlos live verfolgen, unter anderem zeigen ARD und ZDF alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft live.

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