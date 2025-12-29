"Wenn man um 5.58 Uhr morgens etwas möchte, meldet er sich um 6.02 Uhr": Jürgen Klopp feiert Jahrestag bei Red Bull

Seit einem Jahr stellt Klopp seine wertvolle Arbeitskraft in die Dienste des Brause-Imperiums. Am 1. Januar feiert der langjährige Startrainer sein einjähriges Jubiläum als "Head of Global Soccer" bei Red Bull - und blickt nach Ansicht seines Chefs auf eine erfolgreiche Zeit zurück.

"Viele hatten die Sorge, dass er bei uns alles überstrahlt. Aber die Wahrheit ist: Jeder nutzt den Austausch mit ihm, trifft seine Entscheidungen aber allein", sagte Mintzlaff. Für Red Bull sei Klopp "der Königstransfer ohne Ablöse".

Der frühere Erfolgscoach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool ist für die strategische Ausrichtung des gesamten Fußball-Netzwerks von Red Bull verantwortlich - darunter auch Bundesligist RB Leipzig. Klopp wirkt nicht im Tagesgeschäft als Trainer, sondern als übergeordneter Ideengeber. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Weiterentwicklung der Spielphilosophie, die Ausbildung von Trainern, die Optimierung von Scouting- und Transferprozessen sowie die strukturelle Verzahnung der internationalen Standorte.

Öffentlich trat der 58-Jährige dabei nur dosiert in Erscheinung, zeigte sich nur vereinzelt bei Spielen auf der Tribüne. Klopp selbst betonte immer wieder, er wolle vor allem "Ratgeber" sein: "Ich bin nicht der Schattenchef, sondern ich versuche, meine Erfahrung einzubringen - und davon habe ich eine ganze Menge."