"Wenn man so durchzieht .... ": Nicht geahndetes Horrorfoul an Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sorgt für großes Unverständnis

Bei einem Klärungsversuch hatte Edmond Tapsoba den deutschen Nationalspieler im Strafraum mit einer Grätsche heftig an der Wade erwischt, der daraufhin mit dem rechten Fuß wegknickte und mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen blieb. Der Unparteiische Robert Schröder entschied sich jedoch gegen einen Elfmeterpfiff, weshalb der Innenverteidiger der Werkself ungestraft davonkam. Auch der VAR griff nicht ein. Eine klare Fehlentscheidung, erklärte Gräfe.

Da Tapsoba zuvor den Ball gespielt hatte, sei die Szene zwar "schwierig zu erkennen" gewesen. "Aber man muss danach wenigstens die Stollen wegdrehen. Man kann nicht sagen: Ball gespielt und Rest egal. Wenn man so durchzieht und den Gegner derart trifft (Stollen gegen Wadenbein, sodass das ganze Bein im Sprunggelenk wegknickt), ist das stark gesundheitsgefährdend und somit Elfer sowie Rot", schrieb Gräfe bei X.

Stiller kam nach einer kurzen Behandlungspause mit dem Schrecken davon und konnte weiterspielen. Tapsoba fiel indes ein weiteres Mal negativ auf und verschuldete kurz vor der Pause dann doch noch einen Elfmeter, weil er VfB-Stürmer Ermedin Demirovic das Bein gestellt hatte. Maxi Mittelstädt verwandelte zur hochverdienten 2:1-Führung für die Schwaben, die dank eines Treffers von Deniz Undav letztlich mit 3:1 gewannen und damit einen wichtigen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machten.