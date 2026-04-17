"Wenn man die Leistungen der letzten Wochen sieht...": Ex-Vereinsboss Oliver Kahn glaubt an Ballon-d'Or-Gewinn von Bayern-Star

Der Franzose wurde zuletzt als bester Spieler des Champions-League-Viertelfinales ausgezeichnet, in dem sich die Münchner am Mittwoch gegen Real Madrid durchsetzten. In der Runde der letzten Vier treffen sie nun auf den Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

""Wenn man die Leistungen der letzten Wochen sieht, dann ist Michael Olise auf jeden Fall auf dem Weg zum Ballon d’Or", sagte Kahn bei "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk“ bei Sky Sport News. Neben Olise haben die Bayern mit Harry Kane einen weiteren Kandidaten für die Auszeichnung als weltbester Spieler in ihren Reihen. In dieser Saison hat sich bislang noch kein klarer Favorit für den Preis herauskristallisiert.

Olise kommt in 43 Pflichtspielen in allen Wettbewerben in dieser Saison auf 18 Tore und 29 Vorlagen für den FC Bayern. Die Münchner hatten ihn im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace in die Bundesliga geholt.