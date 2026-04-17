Bayern Münchens Ex-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn traut Michael Olise den Gewinn des Ballon d'Or als weltbester Spieler zu.
"Wenn man die Leistungen der letzten Wochen sieht...": Ex-Vereinsboss Oliver Kahn glaubt an Ballon-d'Or-Gewinn von Bayern-Star
Der Franzose wurde zuletzt als bester Spieler des Champions-League-Viertelfinales ausgezeichnet, in dem sich die Münchner am Mittwoch gegen Real Madrid durchsetzten. In der Runde der letzten Vier treffen sie nun auf den Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
""Wenn man die Leistungen der letzten Wochen sieht, dann ist Michael Olise auf jeden Fall auf dem Weg zum Ballon d’Or", sagte Kahn bei "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk“ bei Sky Sport News. Neben Olise haben die Bayern mit Harry Kane einen weiteren Kandidaten für die Auszeichnung als weltbester Spieler in ihren Reihen. In dieser Saison hat sich bislang noch kein klarer Favorit für den Preis herauskristallisiert.
Olise kommt in 43 Pflichtspielen in allen Wettbewerben in dieser Saison auf 18 Tore und 29 Vorlagen für den FC Bayern. Die Münchner hatten ihn im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace in die Bundesliga geholt.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname