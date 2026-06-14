"Wenn man die Chancen verpasst...": Wunschspieler des FC Bayern München nach Remis gegen Brasilien enttäuscht

Saibari hatte sein Team mit einem traumhaften Lupfer über Alisson Becker in Führung gebracht (21.), die Möglichkeiten auf ein größeres Polster ließen die "Löwen vom Atlas" in einer dominanten ersten Halbzeit aber leichtfertig liegen. "So ist es nun mal. Wir hatten in einem guten Spiel viele Chancen. Letztendlich darf man sich damit aber nicht aufhalten. Es gibt viele Dinge, die uns für die kommenden Spiele helfen", so der Torschütze weiter.

Saibari selbst erhöhte mit einem starken WM-Debüt nochmals seinen Marktwert, die laut Sky ohnehin schon "etwas komplizierteren Verhandlungen" mit der PSV Eindhoven dürften für die Bayern damit noch etwas schwieriger werden.