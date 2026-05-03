"Wenn irgendetwas passiert, werden die Jungs es mich in unserer WhatsApp-Gruppe wissen lassen": Hansi Flick schenkt Real Madrid trotz möglicher Meisterschaft des FC Barcelona keine Beachtung

Flick weiß, dass im Falle eines weiteren Strauchlers von Real Madrid am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) bei Espanyol Barcelona der erneute Triumph der spanischen La Liga perfekt wäre. Das womöglich entscheidende Spiel werde er sich aber "sicher nicht ansehen. Solche Dinge interessieren mich nicht. Wenn irgendetwas passiert, werden die Jungs es mich in unserer WhatsApp-Gruppe wissen lassen. Vielleicht gehe ich mit meiner Frau ins Theater zum Zauberer Mago Pop." El Mago Pop ist der Magier Antonio Díaz, ein weltweit gefeierter spanischer Illusionist.

Barcelona liegt durch den Dreier bei Osasuna vorerst 14 Punkte vor dem Verfolger Real Madrid. Die Titelverteidigung ist den Katalanen angesichts von noch vier ausstehenden eigenen Spielen kaum noch zu nehmen - selbst wenn Real am heutigen Sonntagabend nachziehen und gewinnen sollte, blieben Flicks Team vier Matchbälle. Am nächsten Sonntag (21.00 Uhr) empfängt Barcelona den Erzrivalen im Clásico.