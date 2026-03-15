Bayern Münchens ehemaliger Kapitän Stefan Effenberg (57) hat FCB-Stürmer Nicolas Jackson (24) wegen dessen Roter Karte im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:1) scharf kritisiert. Außerdem bescheinigte der Ex-Profi Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74), mit seiner Schiedsrichterschelte nach dem Abpfiff über das Ziel hinausgeschossen zu sein.
"Wenn ich Trainer wäre, würde ich mich verdammt ärgern": Stefan Effenberg übt scharfe Kritik an einem Spieler vom FC Bayern
Jackson, der gegenüber dem angeschlagenen Torjäger Harry Kane in Bayerns Sturmzentrum den Vorzug erhalten hatte, erwies seiner Mannschaft in der BayArena in der 42. Minute einen Bärendienst: Im Mittelkreis stieg er Gegenspieler Martin Terrier mit einem langen Schritt voll auf den Fuß und wurde dafür von Schiedsrichter Christian Dingert (45) verwarnt. Nach VAR-Intervention schaute er sich die Szene nochmal am Monitor an und schickte den Senegalesen direkt unter die Dusche.
Effenberg monierte im 'Doppelpass' bei Sport1 Dingerts Entscheidungsfindung sowie Jacksons Aktion: "Er hat den klaren Blick und ich erwarte von einem Top-Schiri, dass er die Szene nicht mit Gelb beurteilt, sondern direkt mit Rot. Aber die Frage, die sich hier stellt: Warum Jackson im Mittelkreis so dumm übermotiviert dahingeht? Wenn ich Trainer wäre, würde ich mich verdammt ärgern."
Jacksons Formkurve hatte zuletzt nach oben gezeigt. Er sammelte also im Duell mit der Werkself keine weiteren Pluspunkte, stattdessen wird er mutmaßlich einige Bundesligaspiele gesperrt verpassen.
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Auch Herbert Hainer kritisiert Christian Dingert
Dingert erregte aber nicht nur wegen der ursprünglichen Bewertung der Jackson-Szene den Ärger vieler Fans und Beteiligter. Zwei Bayern-Tore wurden aberkannt, dazu flog der bereits verwarnte Luis Diaz wegen einer vermeintlichen Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. Eine Entscheidung, die Dingert später als falsch bezeichnete und seinen Fehler eingestand.
Da hatte er der Schiedsrichter sich aber längst den Zorn von Bayern-Patron Uli Hoeneß zugezogen. Er wetterte in der Bild: "Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichterteams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe." Worte, die für Effenberg zu weit gingen: "Uli hat ein bisschen überzogen."
Generell hatte sich der bayerische Zorn über Dingerts Leistung am Sonntag noch nicht gelegt. Der Rekordmeister legte Einspruch gegen Diaz' automatische Sperre von einem Spiel ein. Und Herbert Hainer (71), Hoeneß' Nachfolger im Amt des Präsidenten, meckerte: "Normalerweise kommentiere ich Schiedsrichter nicht, aber dieses Mal hatte er einen gebrauchten Tag. In Bayern sagt man zu sowas: 'Satz mit x, das war wohl nix.'"
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace