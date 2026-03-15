"Wenn ich Trainer wäre, würde ich mich verdammt ärgern": Stefan Effenberg übt scharfe Kritik an einem Spieler vom FC Bayern

Jackson, der gegenüber dem angeschlagenen Torjäger Harry Kane in Bayerns Sturmzentrum den Vorzug erhalten hatte, erwies seiner Mannschaft in der BayArena in der 42. Minute einen Bärendienst: Im Mittelkreis stieg er Gegenspieler Martin Terrier mit einem langen Schritt voll auf den Fuß und wurde dafür von Schiedsrichter Christian Dingert (45) verwarnt. Nach VAR-Intervention schaute er sich die Szene nochmal am Monitor an und schickte den Senegalesen direkt unter die Dusche.

Effenberg monierte im 'Doppelpass' bei Sport1 Dingerts Entscheidungsfindung sowie Jacksons Aktion: "Er hat den klaren Blick und ich erwarte von einem Top-Schiri, dass er die Szene nicht mit Gelb beurteilt, sondern direkt mit Rot. Aber die Frage, die sich hier stellt: Warum Jackson im Mittelkreis so dumm übermotiviert dahingeht? Wenn ich Trainer wäre, würde ich mich verdammt ärgern."

Jacksons Formkurve hatte zuletzt nach oben gezeigt. Er sammelte also im Duell mit der Werkself keine weiteren Pluspunkte, stattdessen wird er mutmaßlich einige Bundesligaspiele gesperrt verpassen.