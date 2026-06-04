"Wenn ich es bestellen kann, kann es niemals illegal sein": BVB-Star liefert naive Erklärung für riesigen Aufreger

"Der Karim hatte Urlaub, ist mit mir mitgekommen zu Dreharbeiten von DSDS. Ich habe Ben angerufen und habe gesagt, nimm bitte die Pakete mit", erinnert sich Adeyemis Ehefrau Loredana in der Dokumentation an den Auslöser des Skandals.

Besagter Ben ist der beste Freund des Dortmund-Profis. Er geriet am Flughafen prompt in eine polizeiliche Kontrolle. Was als Gefallen unter Freunden gedacht war, mutierte am Terminal zum Albtraum.

Adeyemis Kumpel hatte keine Ahnung, welches Material er da im Gepäck transportierte. In der Doku schildert Ben: "Ich habe die Pakete so wie sie waren mit zum Flughafen genommen. Ich stehe dann vor dem Polizisten und ich sehe: eine Sturmhaube, ein Springmesser, ein Schlagring und noch so Kleinigkeiten. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein."