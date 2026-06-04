Karim Adeyemi erhielt in der Affäre um eine sogenannte Mystery Box einen Strafbefehl über fast eine halbe Million Euro. Jetzt bricht der Dortmunder sein Schweigen und liefert eine Erklärung. In der neuen Amazon-Prime-Dokumentation "Loredana & Karim - Love & Drama" liefert der Offensivspieler in der zweiten Folge seine ganz eigene, höchst brisante Version der Ereignisse und gewährt Einblicke in ein bizarres Missverständnis, das auf einer verhängnisvollen Online-Bestellung basierte.
"Wenn ich es bestellen kann, kann es niemals illegal sein": BVB-Star liefert naive Erklärung für riesigen Aufreger
"Der Karim hatte Urlaub, ist mit mir mitgekommen zu Dreharbeiten von DSDS. Ich habe Ben angerufen und habe gesagt, nimm bitte die Pakete mit", erinnert sich Adeyemis Ehefrau Loredana in der Dokumentation an den Auslöser des Skandals.
Besagter Ben ist der beste Freund des Dortmund-Profis. Er geriet am Flughafen prompt in eine polizeiliche Kontrolle. Was als Gefallen unter Freunden gedacht war, mutierte am Terminal zum Albtraum.
Adeyemis Kumpel hatte keine Ahnung, welches Material er da im Gepäck transportierte. In der Doku schildert Ben: "Ich habe die Pakete so wie sie waren mit zum Flughafen genommen. Ich stehe dann vor dem Polizisten und ich sehe: eine Sturmhaube, ein Springmesser, ein Schlagring und noch so Kleinigkeiten. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein."
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Adeyemi spricht über Mystery-Box-Affäre
Die verbotenen Gegenstände wurden rechtlich dem BVB-Profi zugerechnet. Doch wie kommt ein hochbezahlter Bundesliga-Profi an verbotene Waffen?
Adeyemi versucht zu erklären, dass hinter dem dubiosen Einkauf kein krimineller Plan steckte, sondern eine etwas bizarre Internet-Bestellung. Es habe sich um eine sogenannte "Mystery Box" gehandelt, deren exakter Inhalt dem Käufer im Vorfeld nicht vollends bekannt ist.
"Es ist eine Box gewesen auf einer Seite, wo ich schon weiß, was da drin sein kann. Es war eine Jagdseite oder sowas. Von einem Schlagring bis zu einem kleinen Taschenmesser. Es kann alles sein, eine Mystery Box quasi", sagte der 24-Jährige.
Adeyemi wollte Loredana schützen
Hinter der Shopping-Aktion steckte laut Adeyemi ein Schutzinstinkt für seine Partnerin, die als Rapperin im Fokus der Öffentlichkeit steht. Die Angst um die Liebsten habe sein Handeln vernebelt.
"Wenn ich alleine bin und mich jemand überfallen will, dann soll er das machen - aber nicht meine Familie. Die Leute verstehen ja nicht, ich habe keine normale Frau. Ich habe eine Frau, die eine Rapperin ist. Für mich muss sich jemand aus der Öffentlichkeit selbst verteidigen können", begründete er seine Intention. "Mein Gedanke war: Wenn ich es bestellen kann, kann es niemals illegal sein."
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Adeyemi musste hohe Strafe zahlen
Die Justiz zeigte für diese abenteuerliche Argumentationskette keinerlei Verständnis. Das deutsche Waffenrecht kennt bei Schlagringen und Springmessern keine Grauzonen, weshalb der Nationalspieler den teuren Strafbefehl über 450.000 Euro am Ende akzeptieren musste.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.