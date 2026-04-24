"Wenn er will, kann er zu Chelsea gehen": Beendet ein italienischer Klub-Boss die Trainersuche der Blues frühzeitig?

Mit Cesc Fabregas hat nämlich der favorisierte Kandidat der Londoner von seinem derzeitigen Arbeitgeber öffentlich die Freigabe erhalten. "Man will, dass seine Angestellten so lange wie möglich bei einem bleiben, aber am Ende des Tages gehört er uns nicht. Wenn er will, kann er zu Chelsea gehen", erklärte Comos Präsident Mirwan Suwarso gegenüber City AM.

Beim italienischen Erstligisten hat Fabregas in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt. Obwohl es seine erste Station als Cheftrainer ist, überzeugte der frühere Weltklassespieler auf Anhieb. Nach dem Aufstieg hielt er mit dem Team souverän die Klasse. In der laufenden Saison befindet sich Como klar auf Kurs in Richtung Europapokal.