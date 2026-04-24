Die Trainersuche beim FC Chelsea könnte schneller abgeschlossen sein als gedacht. Ausgerechnet der Wunschkandidat der Londoner hat nun von seinem aktuellen Klub grünes Licht für einen möglichen Wechsel erhalten.
"Wenn er will, kann er zu Chelsea gehen": Beendet ein italienischer Klub-Boss die Trainersuche der Blues frühzeitig?
Mit Cesc Fabregas hat nämlich der favorisierte Kandidat der Londoner von seinem derzeitigen Arbeitgeber öffentlich die Freigabe erhalten. "Man will, dass seine Angestellten so lange wie möglich bei einem bleiben, aber am Ende des Tages gehört er uns nicht. Wenn er will, kann er zu Chelsea gehen", erklärte Comos Präsident Mirwan Suwarso gegenüber City AM.
Beim italienischen Erstligisten hat Fabregas in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt. Obwohl es seine erste Station als Cheftrainer ist, überzeugte der frühere Weltklassespieler auf Anhieb. Nach dem Aufstieg hielt er mit dem Team souverän die Klasse. In der laufenden Saison befindet sich Como klar auf Kurs in Richtung Europapokal.
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Fabregas schon seit längerer Zeit begehrt
Bereits im vergangenen Sommer war Fabregas bei mehreren Vereinen im Gespräch, darunter Bayer Leverkusen, RB Leipzig und auch beim FC Barcelona. Zuletzt wurde er zudem mit möglichen Engagements bei Manchester City als potenzieller Nachfolger von Pep Guardiola in Verbindung gebracht.
Mit den Blues verbindet den Spanier eine erfolgreiche Vergangenheit. Zwischen 2014 und 2019 lief Fabregas an der Stamford Bridge auf und gewann in dieser Zeit unter anderem zwei Meisterschaften.
Iraola galt zuletzt als Chelsea Favorit
Beim FC Chelsea herrscht auf der Trainerposition seit Jahren große Unruhe, auch die Saison 2025/26 bildet da keine Ausnahme. Zu Beginn stand noch Enzo Maresca an der Seitenlinie, der Anfang Januar entlassen wurde. Sein Nachfolger Liam Rosenior musste erst vor wenigen Tagen gehen, sodass die Blues erneut auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer sind. Diese könnte nun jedoch ein schnelles Ende finden.
Roseniors Vertrag bei Chelsea lief eigentlich noch bis 2032, seine Abfindung soll 28 Millionen Euro betragen. Interimistisch übernahm der bisherige Jugendcoach Calum McFarlane (40) das Traineramt. Als Favorit auf Roseniors feste Nachfolge galt zuletzt Andoni Iraola, dessen Vertrag beim AFC Bournemouth im Sommer ausläuft. Gehandelt wurden neben Fabregas auch schon Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Frank Lampard und Jose Mourinho.
Am Sonntag trifft Chelsea im FA-Cup-Halbfinale auf Leeds United.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.