"Wenn er das in den nächsten Jahren weitermacht": Michael Olise zählt für FC Bayerns Trainer Vincent Kompany noch nicht zur Weltklasse

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern, hat von Michael Olise geschwärmt, aber auch gleichzeitig klargemacht, dass die Entwicklung für ihn noch nicht abgeschlossen ist.

Während der Pressekonferenz vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr) bekam der Belgier die Frage gestellt, ob Olise schon zu den besten Spieler der Welt gehöre. Mit Blick auf das 2:1 im Hinspiel, bei dem der Franzose stark aufgespielt hatte, antwortete Kompany: "Wir sehen es doch gerade. Es passiert auf dem höchsten Niveau, der Champions League. Natürlich wird er es eines Tages sein."