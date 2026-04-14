"Wenn er das in den nächsten Jahren weitermacht": Michael Olise zählt für FC Bayerns Trainer Vincent Kompany noch nicht zur Weltklasse

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern, hat von Michael Olise geschwärmt, aber auch gleichzeitig klargemacht, dass die Entwicklung für ihn noch nicht abgeschlossen ist.
Während der Pressekonferenz vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr) bekam der Belgier die Frage gestellt, ob Olise schon zu den besten Spieler der Welt gehöre. Mit Blick auf das 2:1 im Hinspiel, bei dem der Franzose stark aufgespielt hatte, antwortete Kompany: "Wir sehen es doch gerade. Es passiert auf dem höchsten Niveau, der Champions League. Natürlich wird er es eines Tages sein."
Im Anschluss machte Kompany aber auch klar, dass Olise für ihn noch nicht zu den ganz Großen zählt. "Ich weiß doch, was passiert, wenn ich 'Ja' sage. Dann sagen die Leute 'Wie viele Champions-League-Titel hat er schon geholt?'. Dann fängt man an, zu zählen", machte der Coach klar und verwies darauf, dass Olise noch mehr Trophäen vorweisen müsse. Bislang feierte der Offensivspieler mit dem FCB nur in der vergangenen Saison die Meisterschaft.
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Vincent Kompany über Michael Olise: "Er zeigt das schon seit anderthalb Jahren"
Kompany verdeutlichte aber auch, dass er Olise den Sprung in die absolute und nachhaltige Weltspitze zutraue. "Das Wichtigste für mich ist, dass er mit seinen Leistungen so weitermacht. Er zeigt das schon seit anderthalb Jahren, nicht erst seit drei Monaten. Wenn er das in den nächsten Jahren genauso weitermacht … . Man sieht ja jetzt schon, was für ein toller Spieler er ist – also was kann er dann noch werden?", fragte der Trainer mit Blick auf das Etikett "Weltklasse".
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Michael Olise hat schon 46 Scorerpunkte in dieser Saison gesammelt
Olise wechselte im Sommer 2024 für eine Ablösesumme in Höhe von 53 Millionen Euro von Crystal Palace zum FC Bayern. In der aktuellen Saison kommt er in 42 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf 17 Tore und 29 Vorlagen und liefert damit erneut überragende Zahlen. In bis dato 97 Pflichtspielen für die Münchner kommt er auf 89 Torbeteiligungen (37 Tore, 52 Assists).
Der Spielplan des FC Bayern München:
15.04., 21 Uhr: Bayern - Real Madrid (Champions League)
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.