Das Viertelfinalduell in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München ist für viele Fans ein vorgezogenes Finale - neben dem sportlichen Erfolg geht es um jede Menge Prestige für zwei der größten Mannschaften des Weltfußballs. Dieser Bedeutung ist sich auch Kylian Mbappe bewusst.
"Wenn eine Mannschaft Bayern schlagen kann, dann Real Madrid!" Kylian Mbappe vor Duell in der Champions League gelassen
Mbappe: Bayern derzeit "am besten in Form"
"Ja, natürlich will ich mit Real gewinnen", sagte Mbappe in der Sendung 'Telefoot' auf TF1 und scherzte: "In Spanien machen sich manche Leute ein bisschen Sorgen, dass ich nicht spielen werde - sie glauben, ich würde direkt zur Weltmeisterschaft fahren. Aber das ist extrem wichtig. Wir sind immer noch im Rennen in LaLiga und in der Champions League."
Und wenngleich die Bayern ihr letztes Spiel gegen Real Madrid vor mehr als 14 Jahren gewinnen konnten, weiß Mbappe um die Stärke der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. "In der Champions League treffen wir auf eine große Mannschaft, wahrscheinlich die Mannschaft, die derzeit am besten in Form ist", so der 27-Jährige.
Bayern zuletzt chancenlos gegen Real Madrid
In den letzten vier K.-o.-Duellen zwischen beiden Teams konnten sich stets die Königlichen durchsetzen, und auch dieses Mal gibt man sich bei Real vor dem Duell gegen Bayern entspannt, denn Mbappe weiß, "wenn es eine Mannschaft gibt, die sie schlagen kann, dann ist es Real Madrid."
Die Blancos haben unter Coach Alvaro Arbeloa mittlerweile wieder zu alter Stärke zurückgefunden, wobei es unmittelbar nach der Entlassung von Xabi Alonso heftig kriselte, als man nach einem 2:3 bei Zweitligist Albacete im Achtelfinale der Copa del Rey ausschied. Nicht selten mussten sich die Real-Stars vor heimischer Kulisse im Bernabeu ein heftiges Pfeifkonzert gefallen lassen.
Mbappe: "Real Madrid wie eine Religion!"
"In Spanien sind die Menschen leidenschaftlich. Für sie ist Real Madrid wie eine Religion", erklärte Mbappe. "Und alles, was mit Real und mir zu tun hat, sorgt für Gesprächsstoff und Spekulationen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht."
"Aber man muss mit Kritik umgehen können. Bei Real Madrid wurde schon jeder kritisiert – Ronaldo, Di Stefano", so Mbappe weiter, der es versteht, "warum ich davon nicht verschont bleiben sollte. Man muss einfach ruhig bleiben, sich auf seine Aufgabe konzentrieren und sich sagen, dass man seine Leistung auf dem Platz verbessern kann."
FC Bayern gegen Real Madrid: Die letzten vier Duelle
Mi, 08.05.2024: Madrid - Bayern, UCL-Halbfinale - 2:1
Di, 30.04.2024: Bayern - Madrid, UCL-Halbfinale - 2:2
Di, 01.05.2018: Madrid - Bayern, UCL-Halbfinale - 2:2
Mi, 25.04.2018: Bayern - Madrid, UCL-Halbfinale - 1:2
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.