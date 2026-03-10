Im Interview mit dem französischen Sender Canal 11 prangerte der Portugiese dabei vor allem die teils mangelhafte Defensivarbeit des Trios an: "Der Fußball wird heutzutage immer umkämpfter. Selbst eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, weiß, wie sie sich organisiert und dem Gegner das Leben schwer macht. Deshalb ist es im modernen Fußball so schwierig, wenn ein, zwei oder drei Spieler nicht laufen."
"Wenn ein, zwei oder drei Spieler nicht laufen...": PSG-Star teilt gegen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar aus
Bei Messi, Mbappe und Neymar sei dies öfter der Fall gewesen. Zwar wären alle drei geniale Offensivspieler, ihre Bereitschaft, hier und da Wege zurück zu machen, hielt sich allerdings in Grenzen: "Genau das ist letztendlich passiert. Es ist sehr schwierig, wenn ein, zwei oder drei Spieler nicht mitlaufen oder in der Verteidigung nicht mithelfen".
Gleichzeitig hob Vitinha hervor, dass es ein "Privileg" gewesen sei, "mit ihnen die Umkleidekabine und den Platz geteilt zu haben und von ihnen lernen zu dürfen", so der 26-Jährige, der hinzufügte: "Sie sind wirklich Ausnahmespieler - sie sind Außerirdische, sie sind Stars, und sie nehmen Dinge wahr, die wir nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass es immer das Beste für die Mannschaft ist."
Messi, Mbappe und Neymar liefen in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 gemeinsam für den französischen Hauptstadtklub auf. Die erhofften Titelgewinne brachte das Superstar-Trio Paris-Saint-Germain jedoch nicht.
PSG gewinnt erst nach Abschied von Messi, Mbappe und Neymar die Champions League
So war in der Champions League nach Niederlagen gegen Real Madrid (2022) und den FC Bayern München (2023) zweimal vorzeitig im Achtelfinale Schluss. Zusammen konnte man lediglich Erfolge in der französischen Meisterschaft (2022 & 2023) sowie im nationalen Supercup (2022 & 2023) feiern.
Erst nach der "Auflösung" des Trios schnappte sich Paris den heiß ersehnten Titel in der Königklasse. In einer überragenden Saison 2024/25 preschte PSG bis ins Finale vor, wo man dann mit Inter Mailand kurzen Prozess machte (5:0) und zum ersten Mal in der Vereinshistorie den Henkelpott gewann.
Mittlerweile spielt keiner der drei Superstars mehr für Paris. Während sich Messi und Neymar schon im Sommer 2023 verabschiedeten und zu Inter Miami beziehungsweise Al-Hilal wechselten, blieb Mbappe noch ein Jahr, ehe er sich 2024 dann Real Madrid anschloss.
Die Titelsammlung von PSG
- Französischer Meister: 13x
- Französischer Pokalsieger; 16x
- Französischer Ligapokalsieger: 9x
- Französischer Superpokalsieger: 14x
- Champions-League-Sieger: 1x
- UI-Cup-Sieger: 1x
- Europapokal-der-Pokalsieger-Sieger: 1x
- FIFA-Interkontinental-Pokal-Sieger: 1x
- UEFA-Supercup-Sieger: 1x
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".