"Wenn ein, zwei oder drei Spieler nicht laufen...": PSG-Star teilt gegen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar aus

Bei Messi, Mbappe und Neymar sei dies öfter der Fall gewesen. Zwar wären alle drei geniale Offensivspieler, ihre Bereitschaft, hier und da Wege zurück zu machen, hielt sich allerdings in Grenzen: "Genau das ist letztendlich passiert. Es ist sehr schwierig, wenn ein, zwei oder drei Spieler nicht mitlaufen oder in der Verteidigung nicht mithelfen".

Gleichzeitig hob Vitinha hervor, dass es ein "Privileg" gewesen sei, "mit ihnen die Umkleidekabine und den Platz geteilt zu haben und von ihnen lernen zu dürfen", so der 26-Jährige, der hinzufügte: "Sie sind wirklich Ausnahmespieler - sie sind Außerirdische, sie sind Stars, und sie nehmen Dinge wahr, die wir nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass es immer das Beste für die Mannschaft ist."

Messi, Mbappe und Neymar liefen in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 gemeinsam für den französischen Hauptstadtklub auf. Die erhofften Titelgewinne brachte das Superstar-Trio Paris-Saint-Germain jedoch nicht.