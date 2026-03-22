"Wenn ein Michael Olise zu Real Madrid gehen will, dann wird es dafür Möglichkeiten geben": Düstere Prognose von Markus Krösche für den FC Bayern

Die Eintracht hatte sich in den vergangenen Jahren zum effektivsten Verkäuferverein der Bundesliga entwickelt. 2023 wechselte Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain, im Januar 2025 ging Omar Marmoush für 75 Millionen Euro zu Manchester City und Hugo Ekitike zog es im Sommer für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool. Allerdings hechelt Frankfurt den eigenen Ansprüchen in der laufenden Saison hinterher.

In der Bundesliga steht aktuell nur Platz sieben zu Buche, was ein Verpassen des internationalen Geschäfts bedeuten würde - es sei denn, der Tabellenachte SC Freiburg setzt sich im DFB-Pokal zunächst im Halbfinale gegen den VfB Stuttgart und im Endspiel gegen den FC Bayern oder Bayer Leverkusen durch.

Hoeneß erklärte dahingehend auf einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management: "Ich persönlich bin kein großer Freund vom Verkauf von guten Spielern. Ich sage immer beim FC Bayern: Wir sind ein Käuferverein und kein Verkäuferverein." In Richtung von Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ergänzte er: "Das wird Axel Hellmann auch noch begreifen, dass man auf die Dauer eben bei jedem Verkauf auch Substanz verliert. Es ist schön, wenn man mal 50, 60 Millionen kriegt, aber was ist die Konsequenz?"