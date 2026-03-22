Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat auf die Kritik von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß reagiert. In der ZDF-Sendung 'Aktuelles Sportstudio' ging Krösche auf den Transfer-Ratschlag des Patrons vom FC Bayern München ein, dass die Hessen ihr Tafelsilber nicht stets verkaufen sollten.
"Wenn ein Michael Olise zu Real Madrid gehen will, dann wird es dafür Möglichkeiten geben": Düstere Prognose von Markus Krösche für den FC Bayern
"Auch der FC Bayern wird in Zukunft Spieler verlieren"
"Ich glaube, dass auch der FC Bayern in Zukunft Spieler verlieren wird", sagte Krösche und ging dahingehend auf lose Gerüchte in den internationalen Gazetten ein: "Wenn ein Michael Olise zu Real Madrid gehen will, dann wird es dafür Möglichkeiten geben."
In den vergangenen Wochen und Monaten waren immer wieder Berichte aufgetaucht, wonach Real oder die Topklubs aus der Premier League ein Auge auf den Ausnahmekönner geworfen hätten. "Der Markt hat sich verändert. Andere Länder und Klubs haben andere Möglichkeiten. Die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga im internationalen Kontext zu erhalten - das ist unser Kernthema", erklärte Krösche.
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Uli Hoeneß kritisierte Verkäuferverein Eintracht Frankfurt
Die Eintracht hatte sich in den vergangenen Jahren zum effektivsten Verkäuferverein der Bundesliga entwickelt. 2023 wechselte Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain, im Januar 2025 ging Omar Marmoush für 75 Millionen Euro zu Manchester City und Hugo Ekitike zog es im Sommer für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool. Allerdings hechelt Frankfurt den eigenen Ansprüchen in der laufenden Saison hinterher.
In der Bundesliga steht aktuell nur Platz sieben zu Buche, was ein Verpassen des internationalen Geschäfts bedeuten würde - es sei denn, der Tabellenachte SC Freiburg setzt sich im DFB-Pokal zunächst im Halbfinale gegen den VfB Stuttgart und im Endspiel gegen den FC Bayern oder Bayer Leverkusen durch.
Hoeneß erklärte dahingehend auf einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management: "Ich persönlich bin kein großer Freund vom Verkauf von guten Spielern. Ich sage immer beim FC Bayern: Wir sind ein Käuferverein und kein Verkäuferverein." In Richtung von Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ergänzte er: "Das wird Axel Hellmann auch noch begreifen, dass man auf die Dauer eben bei jedem Verkauf auch Substanz verliert. Es ist schön, wenn man mal 50, 60 Millionen kriegt, aber was ist die Konsequenz?"
Michael Olise hat noch lange Vertrag - und keine Ausstiegsklausel
Unter Hoeneß' Führung nahmen die Bayern indes nie mehr als 45 Millionen Euro für einen Spieler ein. Für die etwaige Summe gingen in Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022), Lucas Hernandez (PSG, 2023) und Matthijs de Ligt zu (Manchester United, 2024) gleich drei Spieler. Den teuersten Neuzugang stellt Harry Kane dar, für den rund 100 Millionen Euro an Tottenham Hotspur flossen. "Heute würde ich ihn für 150 Millionen kaufen", sagte der 74-Jährige. "Weil der ist ein Traum für Bayern München. Weltweit ein Aushängeschild. Ein guter Charakter, ein Vorbild für unsere Jugend, unsere 18-Jährigen. Der nimmt die in den Arm. Der sagt denen, wie sie den Ball schießen müssen."
Ähnlich tief müsste ein potenzieller Abnehmer wohl auch für Olise in die Tasche greifen. Der Franzose besitzt nach seinem 53 Millionen Euro teuren Wechsel von Crystal Palace nach München noch einen Vertag bis 2029. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.
Eintracht Frankfurt: Die Rekordabgänge im Überblick
- Randal Kolo Muani: 95 Millionen Euro (2023, Paris Saint-Germain)
- Hugo Ekitike: 95 Millionen Euro (2025, FC Liverpool)
- Omar Marmoush: 75 Millionen Euro (2025, Manchester City)
- Luka Jovic: 63 Millionen Euro (2019, Real Madrid)
- Sebastien Haller: 50 Millionen Euro (2019, West Ham United)