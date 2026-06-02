Zum einen veröffentlichte der Ligaverband EFL zahlreiche Details und Fakten aus der Berufungsverhandlung vom 20. Mai. Diese zeigen auf, wie Gegner von Eckerts Mitarbeitern systematisch heimlich bespitzelt wurden. Gleichzeitig brachte der FC Southampton ein ausführliches Statement seines Trainers heraus, in dem dieser die Umstände, seine eigene Verantwortung, aber auch die allgemeinen Gepflogenheiten im Profifußball aus seiner Perspektive beleuchtete.
"Wenn du das noch einmal machst, bringst du mich um": Neue Enthüllungen in "abscheulicher Affäre" um Tonda Eckert und Southampton
Southampton-Praktikant wird auf Spionagemission erwischt
Aber der Reihe nach: Anfang Mai erwischen Mitarbeiter des FC Middlesbrough einen jungen Mann, der heimlich das Training filmt. Es handelt sich um einen Praktikanten vom FC Southampton, der auf Weisung von oben beim Playoff-Gegner im Kampf um den Aufstieg in die Premier League spioniert.
Middlesbrough reicht Beschwerde bei der English Football League (EFL) ein, die daraufhin am 13. Mai ein Verfahren eröffnet, das wiederum am 19. Mai in den Ausschluss Southamptons vom Wettbewerb mündet. Die Berufungsverhandlung einen Tag später endet mit einer Zurückweisung des Einspruchs des Eckert-Klubs.
- AFP
Chatverläufe enthüllt: "Du Legende! Der Manager ist begeistert"
Der 33-jährige Trainer und sein Staff wurden weiterer Spionagemanöver gegen Oxford United und Aufsteiger Ipswich Town überführt.
Nun veröffentlichte WhatsApp-Chatverläufe illustrieren sehr gut, wie tief das System der heimlichen Gegnerbeobachtung beim FC Southampton implementiert war.
So schrieb ein Nachwuchsanalyst, der den Auftrag hatte, in Oxford zu spionieren, an Kollegen, er habe keine Möglichkeit gesehen, "nein zu sagen". "Ich war Praktikant und habe gemacht, was man mir gesagt hat."
Als er die gewünschten Informationen lieferte, erhielt der junge Mann die Antwort seines Vorgesetzten: "Du Legende! Der Manager ist total begeistert."
Anschließend wurde er aufgefordert, eine Spionagemission in Ipswich durchzuführen. Als der Praktikant daraufhin Bedenken äußerte, teilte man ihm mit: "Der Chef besteht darauf, dass jemand dorthin gehen muss!"
Ein anderer Mitarbeiter aus dem Eckert-Staff brachte den Fall schließlich unfreiwillig ans Licht. Der auf dem Gelände des Middlesbrough enttarnte "Spion" schrieb an Kollegen: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Bauchschmerzen mit der Sache habe und dass es nicht richtig ist, aber niemand hat mir zugehört."
- getty
Zeitung fordert Rauswurf - Saints-Besitzer hält zu Eckert
Die neuen Enthüllungen wirbelten in englischen Medien gehörig Staub auf. Ein Kommentator der Daily Mail titelte: "Das verblendete Southampton muss Tonda Eckert jetzt wegen der jüngsten vernichtenden Enthüllungen im Spygate-Skandal entlassen - die Fans dieses stolzen Vereins werden durch diese abscheuliche Affäre in den Dreck gezogen, und es ist an der Zeit, sich von ihm zu trennen."
Dragan Solak, der serbische Besitzer des FC Southampton, sieht das anders. "Ich finde, er verdient eine zweite Chance und ich würde sie ihm geben", sagte der Geschäftsmann in einem Interview mit der BBC.
Zum Konjunktiv griff Solak bewusst, denn gerade läuft auch noch eine Untersuchung der FA, des englischen Fußballverbands, gegen Eckert, die zu einer Sperre für den früheren Jugendtrainer von Bayern München, RB Leipzig oder dem 1. FC Köln führen könnte.
Eckert selbst bat in einem achtminütigen Video, das der FC Southampton am Dienstag über seine Kanäle veröffentlichte, um Verzeihung.
"Für alles, was passiert ist, möchte ich mich entschuldigen. Ich übernehme die Verantwortung, denn als Cheftrainer trage ich die Schuld", sagte Eckert. "Ich bin am Boden zerstört, dass nach sechs Monaten, in denen wir diese Beziehung (zu den Fans, Anm.d.Red.) wieder aufgebaut haben, die Saison nun zu Ende ist und zwar auf eine Weise, die uns in keine schlechtere Lage hätte bringen können, als in der wir uns gerade befinden. Ich bin ein junger Trainer, ich habe einen Fehler gemacht, und ich übernehme die volle Verantwortung."
Klare Message an Eckert: "Wenn du das nochmal machst, bringst du mich um"
Eckert erklärte, er suche nicht nach Ausflüchten, aber er sei mit den EFL-Regeln nicht vertraut gewesen. Seinen Erfahrungen nach sei die Beobachtung von Gegnern im Training gängige Praxis. Er verwies dabei auf Pep Guardiola, der das Thema während seiner Zeit beim FC Bayern adressiert habe.
Klub-Besitzer Solak stellte sich demonstrativ vor seinen Trainer, den er für "supertalentiert" halte. Allerdings formulierte der 61-jährige Milliardär auch eine Warnung an Eckert: "Ich sagte zu ihm: 'Du hast mir fast das Herz gebrochen. Wenn du das noch einmal machst, bringst du mich um. Wenn ich dich im Juli wiedersehe und du das EFL-Regelwerk nicht auswendig kennst, kannst du nicht mehr für mich arbeiten. Denn wir können uns keinen weiteren Fehler leisten.'"
Was beinahe flapsig klingt, hat freilich einen äußerst handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. Mit dem verpassten Aufstieg in Englands Eliteklasse entgingen dem FC Southampton rund 230 Millionen Euro an Fernsehgeldern.
Die Saison der Saints glich bis zur Spionageaffäre einem Fußball-Märchen. Nach sieben sieglosen Spielen in Serie stand Eckerts Team Mitte Januar auf Tabellenplatz 15. Der Blick ging eher nach unten als nach oben. Was folgte, war ein schier unglaublicher Erfolgslauf von 14 Siegen und fünf Unentschieden in der Liga und der Einzug ins FA-Cup-Halbfinale nach einem Sieg gegen den späteren englischen Meister FC Arsenal.
Als Fünfter zog Southampton in die Aufstiegsplayoffs ein und qualifizierte sich mit einem 0:0 im Hinspiel in Middlesbrough und einem 2:1 nach Verlängerung im Rückspiel für das große Finale gegen Hull City in Wembley. Doch dann flog alles auf.
Tonda Eckerts Trainerstationen im Überblick
Team
Zeit
Funktion
FC Southampton
2025 bis heute
Interims-, Cheftrainer/Manager
FC Southampton U21
2025 (Juli bis November)
Cheftrainer
FC Genua
2022 bis 2025
Co-Trainer
FC Barnsley
2020 bis 2022
Co-Trainer
FC Bayern U17
2019 bis 2020
Co-Trainer
RB Leipzig U19
2017 bis 2019
Co-Trainer
RB Salzburg U18
2016 bis 2017
Co-Trainer
1. FC Köln U17
2013 bis 2016
Co-Trainer