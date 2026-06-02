"Wenn du das noch einmal machst, bringst du mich um": Neue Enthüllungen in "abscheulicher Affäre" um Tonda Eckert und Southampton

Der 33-jährige Trainer und sein Staff wurden weiterer Spionagemanöver gegen Oxford United und Aufsteiger Ipswich Town überführt.

Nun veröffentlichte WhatsApp-Chatverläufe illustrieren sehr gut, wie tief das System der heimlichen Gegnerbeobachtung beim FC Southampton implementiert war.

So schrieb ein Nachwuchsanalyst, der den Auftrag hatte, in Oxford zu spionieren, an Kollegen, er habe keine Möglichkeit gesehen, "nein zu sagen". "Ich war Praktikant und habe gemacht, was man mir gesagt hat."

Als er die gewünschten Informationen lieferte, erhielt der junge Mann die Antwort seines Vorgesetzten: "Du Legende! Der Manager ist total begeistert."

Anschließend wurde er aufgefordert, eine Spionagemission in Ipswich durchzuführen. Als der Praktikant daraufhin Bedenken äußerte, teilte man ihm mit: "Der Chef besteht darauf, dass jemand dorthin gehen muss!"

Ein anderer Mitarbeiter aus dem Eckert-Staff brachte den Fall schließlich unfreiwillig ans Licht. Der auf dem Gelände des Middlesbrough enttarnte "Spion" schrieb an Kollegen: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Bauchschmerzen mit der Sache habe und dass es nicht richtig ist, aber niemand hat mir zugehört."