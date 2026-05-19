"Wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt": Eine Qualität von Bayern Münchens Harry Kane bewundert Deniz Undav ganz besonders

"Ich glaube spielerisch, Bälle spielen und Vorlagen geben, das kann ich auch sehr gut. Aber er hat vor dem Tor eine Ruhe. Seine Kaltschnäuzigkeit", begann Undav im Sky-Interview seine Lobeshymne auf Kane.

Bei dem 32-Jährigen, seit seiner Ankunft in München dreimal in Folge Bundesliga-Torschützenkönig, falle ihm auf, "dass er gefühlt bei jedem Torschuss eine Sekunde kurz in sich geht, kurz atmet und dann erst schießt. Und diese Ruhe vor dem Tor zu haben ist für den Stürmer sehr wichtig, weil dann kommen die Schüsse platzierter", so Undav.

Der deutsche Nationalspieler weiter: "Wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt und wenn ich das bisschen hätte, dann hätte ich mehr Tore oder könnte mehr Tore schießen."