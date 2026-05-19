Stuttgart-Stürmer Deniz Undav schwärmt von Bayern Münchens Torjäger Harry Kane und erklärt, welche Qualität des Engländers er gerne hätte.
"Wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt": Eine Qualität von Bayern Münchens Harry Kane bewundert Deniz Undav ganz besonders
Deniz Undav schwärmt von einer besonderen Qualität Harry Kanes
"Ich glaube spielerisch, Bälle spielen und Vorlagen geben, das kann ich auch sehr gut. Aber er hat vor dem Tor eine Ruhe. Seine Kaltschnäuzigkeit", begann Undav im Sky-Interview seine Lobeshymne auf Kane.
Bei dem 32-Jährigen, seit seiner Ankunft in München dreimal in Folge Bundesliga-Torschützenkönig, falle ihm auf, "dass er gefühlt bei jedem Torschuss eine Sekunde kurz in sich geht, kurz atmet und dann erst schießt. Und diese Ruhe vor dem Tor zu haben ist für den Stürmer sehr wichtig, weil dann kommen die Schüsse platzierter", so Undav.
Der deutsche Nationalspieler weiter: "Wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt und wenn ich das bisschen hätte, dann hätte ich mehr Tore oder könnte mehr Tore schießen."
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Deniz Undav und VfB Stuttgart wollen FC Bayern im DFB-Pokalfinale ärgern
Kane kam diese Saison in wettbewerbsübergreifend bisher 50 Einsätzen auf unglaubliche 58 Tore. Mit 36 Treffern in der Bundesliga hatte der englische Nationalmannschaftskapitän großen Anteil daran, dass die Bayern ihren Meistertitel erfolgreich verteidigen konnten.
Undav landete in der Torjägerliste der Bundesliga auf Platz zwei - zwar weit hinter Kane, aber mit 19 Treffern immer noch mit einer starken Quote. Wettbewerbsübergreifend stehen für den 29-Jährigen, der sich mit dem VfB für die Champions League qualifiziert hat, aktuell 25 Tore und 14 Assists in 45 Spielen zu Buche.
Am Samstag wollen Undav und Co. die erfreuliche Spielzeit krönen und den FCB im DFB-Pokalfinale bezwingen. "Es gibt den klaren Favoriten, das ist der FC Bayern. Das braucht man ja auch nicht künstlich anders sehen, aber es kann in einem Spiel alles passieren", blickte Undav auf das Duell mit Kane voraus. "Wir bereiten uns gut vor, wir wissen, wie gut Bayern ist. Wir wissen, wir können sie stören, wir können sie nerven."
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Deniz Undav fährt wohl zur WM: "War immer mein Ziel"
Für den Fall eines Triumphes im Berliner Olympiastadion hat Undav auch schon einen klaren Plan für die kulinarische Versorgung bei den Feierlichkeiten: "Falls wir gewinnen sollten, wird jeder einen Döner essen. Ich glaube, da kommst du nicht drum herum. Ich schaue ein paar YouTube-Videos vorher über die Top-5-Döner in Berlin und gucke, was mir da gefällt", sagte der Angreifer.
Zwei Tage vor dem Pokalfinale gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag den deutschen Kader für die WM 2026 bekannt. Undav hat trotz einiger Negativschlagzeilen über sein Verhältnis zu Nagelsmann gute Karten, dabei zu sein, und betonte: "Wenn ich dabei sein sollte, bin ich überglücklich." Es gebe "nichts Schöneres, als für sein Land spielen zu können. Das war immer mein Ziel. Ich habe mich bei der EM schon übertrieben gefreut, obwohl es nur sieben Minuten waren."
Undav hatte das erste seiner bisher sieben Länderspiele im März 2024 bei einem 2:0-Sieg gegen Frankreich absolviert. Wenige Monate später war er Teil des DFB-Aufgebots bei der Heim-EM 2024, kam dabei zu einem Kurzeinsatz im Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0).
Deniz Undavs Zahlen für den VfB Stuttgart
Spiele
116
Tore
57
Assists
30
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.