Wenn das nicht wieder Ärger gibt: Star des FC Chelsea in Madrid gesichtet

Fotografen schossen den Mittelfeldspieler von Chelsea in Madrid ab, weniger als einen Monat nachdem er mit Äußerungen zu einem möglichen Wechsel zu Real Madrid für Aufruhr gesorgt hatte. Fans sichteten Fernandez weniger als 24 Stunden nach seiner heldenhaften Leistung beim 1:0-Sieg im FA-Cup-Halbfinale gegen Leeds United in der Stadt; er wirkte unbeeindruckt von den jüngsten internen Spannungen an der Stamford Bridge.

Der 25-Jährige besuchte die Mutua Madrid Open und schlenderte mit seinen Chelsea-Teamkollegen Cucurella und Pedro durch die Straßen. Die Reise erfolgt zu einem heiklen Zeitpunkt für den argentinischen Nationalspieler, dessen offen gezeigte Bewunderung für die spanische Hauptstadt ihn kürzlich mit der Vereinsführung zusammenprallen ließ.











