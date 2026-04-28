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Wenn das nicht wieder Ärger gibt: Star des FC Chelsea in Madrid gesichtet
Fotografen schossen den Mittelfeldspieler von Chelsea in Madrid ab, weniger als einen Monat nachdem er mit Äußerungen zu einem möglichen Wechsel zu Real Madrid für Aufruhr gesorgt hatte. Fans sichteten Fernandez weniger als 24 Stunden nach seiner heldenhaften Leistung beim 1:0-Sieg im FA-Cup-Halbfinale gegen Leeds United in der Stadt; er wirkte unbeeindruckt von den jüngsten internen Spannungen an der Stamford Bridge.
Der 25-Jährige besuchte die Mutua Madrid Open und schlenderte mit seinen Chelsea-Teamkollegen Cucurella und Pedro durch die Straßen. Die Reise erfolgt zu einem heiklen Zeitpunkt für den argentinischen Nationalspieler, dessen offen gezeigte Bewunderung für die spanische Hauptstadt ihn kürzlich mit der Vereinsführung zusammenprallen ließ.
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Enzo Fernandez flirtete Anfang April mit einem Wechsel zu Real Madrid
Anfang April handelte Chelsea entschlossen, nachdem Fernandez offenbar offen Spekulationen über einen Wechsel zum Bernabeu angeheizt hatte, indem er zugab: „Ich würde gerne in Madrid leben. Es ist eine wunderschöne Stadt, die mich an Buenos Aires erinnert.“
Die Aussagen führten zu einer internen Sperre für zwei Spiele, in denen die Blues in der Premier League auf Manchester City und im FA Cup auf Port Vale treffen. Nach Ablauf seiner Sperre entschied sich Fernandez jedoch, seine Auszeit genau in der Stadt zu verbringen, die er als sein zukünftiges Zuhause angepriesen hatte. Obwohl der Trainerstab die Reise genehmigte, rückte sie sein langfristiges Engagement für den Londoner Verein erneut in den Medienfokus.
Die aktuelle Reise ist vom Verein genehmigt
Trotz aller Gerüchte bleibt Fernandez auf dem Platz unverzichtbar. Gegen Leeds war Fernandez der Held des Spiels: Er erzielte in der 23. Minute per Kopfball das Tor und die Zuschauer wählten ihn wegen seiner überragenden Leistung zum „Man of the Match“. Der Interimstrainer von Chelsea, Calum McFarlane, lobte die Widerstandsfähigkeit des Mittelfeldspielers.
„Er ist ein Gewinner – er hat viel Talent und viel Feuer“, sagte McFarlane. „Er ist enorm wichtig für diese Mannschaft, und das Beste an Enzo ist, dass er alles ein bisschen kann, aber wenn es hart auf hart kommt, zeigt er seinen Kampfgeist.“
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Fernandez und Chelsea können noch einen Titel gewinnen
Chelsea steht im FA-Cup-Finale und will dort am 16.05.2024 gegen Manchester City in Wembley den Titel holen; dafür braucht der Club Fernandez in Topform.
Derzeit sind die Chelsea-Fans gespalten: Zwar sind seine spielentscheidenden Beiträge unverzichtbar, doch der Anblick von Fernandez in Madrid so kurz nach einem Disziplinarstreit könnte viele dazu veranlassen, sich zu fragen, wo sein Herz für die Saison 2026/27 wirklich liegt.