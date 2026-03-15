Der ehemalige schottische Nationalspieler Craig Burley hat Florian Wirtz' Leistungen beim FC Liverpool in dieser Saison hart kritisiert und sogar einen schnellen Verkauf des deutschen Nationalspielers ins Spiel gebracht.
"Wenn das nicht klappt, muss Liverpool ihn verkaufen": Drastisches Urteil zu Florian Wirtz' Leistungen in England
In seiner Funktion als Experte bei ESPN sprach Burley Klartext: "Lasst uns aufhören, bei Florian Wirtz um den heißen Brei herum zu reden. Ich habe die Nase voll davon. Was er in Deutschland geleistet hat, hat er in Deutschland geleistet. Das ist Vergangenheit. In dieser Liverpool-Mannschaft ist er das absolute Leichtgewicht, das ist unglaublich." Wirtz mangele es im finalen Spielfelddrittel "dermaßen an Überzeugung, das ist nicht nachvollziehbar", so der Ex-Profi weiter.
Wirtz war im vergangenen Sommer für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt. Dort erfüllte er die hohen Erwartungen zunächst nicht und brauchte wochenlang, ehe er seinen Premierentreffer für den englischen Meister erzielte.
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Florian Wirtz spielt beim FC Liverpool im Moment nicht als Zehner
Zwar zeigte Wirtz' Formkurve in den vergangenen Monaten nach oben, unter der Woche aber enttäuschte er bei Liverpools 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Galatasaray. Burley, der unter anderem lange für den FC Chelsea, Celtic Glasgow und Derby County aktiv war, fragte: "Wenn er keine Tore erzielt, wo sind dann seine Pässe? Wo sind diese Dribblings und diese verwirrenden Läufe, die er in Leverkusen gezeigt hat, mit denen er drei, vier Gegner stehen gelassen hat und nach denen er eiskalt getroffen hat. Wo ist all das?"
Ein Knackpunkt ist auch die Position, die Wirtz im Team von Arne Slot einnimmt. Zu Saisonbeginn durfte er auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld ran. Allerdings stimmten da die Leistungen eben nicht und Slot riss damit sein bewährtes Zentrum aus der Meistersaison mit Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister und Ryan Gravenberch auseinander.
Also kommt Wirtz mittlerweile auf der linken Angriffsseite zum Einsatz. Für Burley ist das aber keine Dauerlösung: "Er wird seinen besten Fußball vermutlich als Zehner spielen. Und wenn das nicht klappt, muss Liverpool ihn verkaufen." Wirtz sei bislang "ein bisschen eine Verschwendung" gewesen, so das Urteil des 54-Jährigen.
Bislang allerdings sind die Liverpooler Verantwortlichen geduldig mit dem 22 Jahre alten Edeltechniker, und ein Verkauf nach nur einer Spielzeit ist zumindest offiziell kein Thema. Wirtz' Vertrag beim Tabellensechsten der Premier League läuft noch bis 2030.
Die Rekordverkäufe des FC Liverpool:
- Philippe Coutinho: Wechselte 2018 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona
- Luis Suarez: Wechselte 2014 für 81,72 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona
- Luis Diaz: Wechselte 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern
- Raheem Sterling: Wechselte 2015 für 63,7 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City
- Fernando Torres: Wechselte 2011 für 58,5 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea