"Wenn das nicht klappt, muss Liverpool ihn verkaufen": Drastisches Urteil zu Florian Wirtz' Leistungen in England

Zwar zeigte Wirtz' Formkurve in den vergangenen Monaten nach oben, unter der Woche aber enttäuschte er bei Liverpools 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Galatasaray. Burley, der unter anderem lange für den FC Chelsea, Celtic Glasgow und Derby County aktiv war, fragte: "Wenn er keine Tore erzielt, wo sind dann seine Pässe? Wo sind diese Dribblings und diese verwirrenden Läufe, die er in Leverkusen gezeigt hat, mit denen er drei, vier Gegner stehen gelassen hat und nach denen er eiskalt getroffen hat. Wo ist all das?"

Ein Knackpunkt ist auch die Position, die Wirtz im Team von Arne Slot einnimmt. Zu Saisonbeginn durfte er auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld ran. Allerdings stimmten da die Leistungen eben nicht und Slot riss damit sein bewährtes Zentrum aus der Meistersaison mit Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister und Ryan Gravenberch auseinander.

Also kommt Wirtz mittlerweile auf der linken Angriffsseite zum Einsatz. Für Burley ist das aber keine Dauerlösung: "Er wird seinen besten Fußball vermutlich als Zehner spielen. Und wenn das nicht klappt, muss Liverpool ihn verkaufen." Wirtz sei bislang "ein bisschen eine Verschwendung" gewesen, so das Urteil des 54-Jährigen.

Bislang allerdings sind die Liverpooler Verantwortlichen geduldig mit dem 22 Jahre alten Edeltechniker, und ein Verkauf nach nur einer Spielzeit ist zumindest offiziell kein Thema. Wirtz' Vertrag beim Tabellensechsten der Premier League läuft noch bis 2030.