Wenn Alexander Nübel zum FC Bayern zurückkehrt: Neue Nummer eins beim VfB Stuttgart steht wohl schon fest - wichtige Vertragsverlängerung ebnet Weg für Talent

Der vom FC Bayern München ausgeliehene Alexander Nübel wird die Schwaben nach drei Jahren als zuverlässiger Rückhalt aller Voraussicht nach zu einem noch unbekannten Ziel verlassen. Der Nachfolger soll aus den eigenen Reihen kommen, die Verpflichtung eines neuen Keepers ist nahezu ausgeschlossen.

Die Rede ist von Dennis Seimen, der nach seiner Leihe beim SC Paderborn 07 nach Stuttgart zurückkehren wird und sich mit bärenstarken Leistungen in der 2. Bundesliga als neue Nummer eins empfohlen hat. Sein Potenzial ist riesig, schon jetzt wird er als eine der großen deutschen Torhüter-Hoffnungen gehandelt.

In Florian Hellstern hat der VfB ein weiteres vielversprechendes Keeper-Talent im Verein. Am Sonntag gab der Pokalsieger die Vertragsverlängerung mit dem 18-Jährigen bekannt, der derzeit in der 3. Liga für die Reserve den Kasten hütet. Aufgrund von Seimens bevorstehender Beförderung ist noch offen, wie es für ihn weitergeht.

Nach Informationen der Bild ist wahrscheinlich, dass Hellstern den "Seimen-Weg" geht. Der VfB prüfe bereits die Möglichkeit eines Leihgeschäfts in die 2. Bundesliga oder ins Ausland. Es sollen bereits lose Gespräche mit potenziellen Abnehmern stattgefunden haben.