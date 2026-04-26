Auf der Torhüterposition des VfB Stuttgart gibt es zur neuen Saison mächtig Bewegung. Die Frage nach der neuen Nummer eins scheint aber schon geklärt zu sein.
Wenn Alexander Nübel zum FC Bayern zurückkehrt: Neue Nummer eins beim VfB Stuttgart steht wohl schon fest - wichtige Vertragsverlängerung ebnet Weg für Talent
Dennis Seimen soll Alexander Nübel beim VfB beerben
Der vom FC Bayern München ausgeliehene Alexander Nübel wird die Schwaben nach drei Jahren als zuverlässiger Rückhalt aller Voraussicht nach zu einem noch unbekannten Ziel verlassen. Der Nachfolger soll aus den eigenen Reihen kommen, die Verpflichtung eines neuen Keepers ist nahezu ausgeschlossen.
Die Rede ist von Dennis Seimen, der nach seiner Leihe beim SC Paderborn 07 nach Stuttgart zurückkehren wird und sich mit bärenstarken Leistungen in der 2. Bundesliga als neue Nummer eins empfohlen hat. Sein Potenzial ist riesig, schon jetzt wird er als eine der großen deutschen Torhüter-Hoffnungen gehandelt.
In Florian Hellstern hat der VfB ein weiteres vielversprechendes Keeper-Talent im Verein. Am Sonntag gab der Pokalsieger die Vertragsverlängerung mit dem 18-Jährigen bekannt, der derzeit in der 3. Liga für die Reserve den Kasten hütet. Aufgrund von Seimens bevorstehender Beförderung ist noch offen, wie es für ihn weitergeht.
Nach Informationen der Bild ist wahrscheinlich, dass Hellstern den "Seimen-Weg" geht. Der VfB prüfe bereits die Möglichkeit eines Leihgeschäfts in die 2. Bundesliga oder ins Ausland. Es sollen bereits lose Gespräche mit potenziellen Abnehmern stattgefunden haben.
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Nübel hat wohl auch keine Zukunft beim FC Bayern
"In meinem Alter bereits in der 3. Liga zu spielen, ist etwas Besonderes. Dieses Privileg hat nicht jeder. Gleichzeitig weiß ich, dass es noch viele Themen gibt, an denen es zu arbeiten gilt, ich habe noch vieles aus mir rauszuholen. Das gilt für alle Bereiche meines Torwartspiels", erklärte Hellstern im Zuge seiner Vertragsunterschrift, die ihn laut Bild bis mindestens 2030 an den VfB bindet.
Und Nübel? Der dreimalige Nationaltorhüter, der mit Deutschland zur WM nach Übersee fliegen wird, hat wohl auch in München keine Zukunft. Schon mehrfach betonte er, dass er seinen Status als Nummer eins auf Vereinsebene nicht mehr hergeben will.
Beim FC Bayern deutet jedoch vieles auf eine abermalige Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer hin. Der Kapitän soll Ersatzmann Jonas Urbig dem Vernehmen nach den Übergang erleichtern, ehe der 22-Jährige endgültig die Nachfolge des Routiniers antreten wird.
Ein Verbleib in Stuttgart wäre für den VfB wohl zu kostspielig. Nübel verdient in München angeblich rund elf Millionen Euro pro Jahr, die Summe teilen sich die Stuttgarter mit den Bayern. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen ist noch bis 2029 datiert.
Im Zuge der Gehaltseinsparungen, die weiterhin auf der Agenda von Sportvorstand Max Eberl stehen, gilt ein endgültiger Abschied im Sommer als wahrscheinlich. Als mögliche Ablösesumme stehen 20 bis 25 Millionen im Raum, die der FCB bei einem Transfer einnehmen könnte.