"Weltweites Erdbeben": Thierry Henry ist von einer Mannschaft in der Champions League schwer beeindruckt

Bei CBS Sports schwärmte Henry von "einer Nacht, die in die Geschichte eingehen wird". Er lobte: "Glückwunsch, Barcelona. Europa beginnt, die Gefahr zu spüren. Wenn eine Mannschaft so in Fahrt ist, dann ist gar nichts sicher. Das war nicht nur ein Triumph, das war ein weltweites Erdbeben."

Besonders beeindruckend für Henry: Wie Barca nach der wackeligen 3:2-Pausenführung die zweiten 45 Minuten gestaltete. "Was für eine zweite Halbzeit war das?", fragte der ehemalige Stürmer der Blaugrana: "Das war eine totale Verwandlung, die Mannschaft hat mit einer anderen Persönlichkeit gespielt. Das war das echte Barcelona. Wenn sie wollen, können sie alles. Das ist eine unglaubliche Mannschaft."

Henry fühlte sich beim Angriffswirbel von Lamine Yamal, Robert Lewandowski und ihren Mitspielern gar an Johan Cruyffs legendäres Dream Team von Anfang der 1990er Jahre erinnert und hatte Mitleid mit Gegner Newcastle: "Newcastle ist gegen diese Offensivwalze kollabiert. Wenn Barcelona so spielt, ist es nahezu unmöglich zu stoppen."