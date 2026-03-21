Für Frankreichs Sturmlegende Thierry Henry ist der FC Barcelona ein ganz heißer Kandidat auf den Gewinn der Champions League in dieser Saison. Das 7:2 gegen Newcastle United im Achtelfinalrückspiel der Königsklasse unter der Woche beeindruckte den 48-Jährigen schwer und er ist überzeugt davon, dass es der Konkurrenz ähnlich geht.
"Weltweites Erdbeben": Thierry Henry ist von einer Mannschaft in der Champions League schwer beeindruckt
Bei CBS Sports schwärmte Henry von "einer Nacht, die in die Geschichte eingehen wird". Er lobte: "Glückwunsch, Barcelona. Europa beginnt, die Gefahr zu spüren. Wenn eine Mannschaft so in Fahrt ist, dann ist gar nichts sicher. Das war nicht nur ein Triumph, das war ein weltweites Erdbeben."
Besonders beeindruckend für Henry: Wie Barca nach der wackeligen 3:2-Pausenführung die zweiten 45 Minuten gestaltete. "Was für eine zweite Halbzeit war das?", fragte der ehemalige Stürmer der Blaugrana: "Das war eine totale Verwandlung, die Mannschaft hat mit einer anderen Persönlichkeit gespielt. Das war das echte Barcelona. Wenn sie wollen, können sie alles. Das ist eine unglaubliche Mannschaft."
Henry fühlte sich beim Angriffswirbel von Lamine Yamal, Robert Lewandowski und ihren Mitspielern gar an Johan Cruyffs legendäres Dream Team von Anfang der 1990er Jahre erinnert und hatte Mitleid mit Gegner Newcastle: "Newcastle ist gegen diese Offensivwalze kollabiert. Wenn Barcelona so spielt, ist es nahezu unmöglich zu stoppen."
- Getty Images Sport
Barcelona scheiterte in der Champions League im Vorjahr im Halbfinale
Henrys Lob ist durchaus bemerkenswert, schließlich kritisierte er Barcelonas Spielweise in dieser Saison mehrfach und mutmaßte noch im Herbst, dass aufgrund der riskanten Philosophie und der Defensivschwächen der große Wurf erneut nicht möglich sei. "Mit einer so hohen Linie kann man in der Champions League nicht spielen, tut mir leid", konstatierte er nach der 1:2-Heimniederlage gegen Titelverteidiger PSG in der Ligaphase.
Barcelona wartet seit dem Endspielsieg in Berlin 2015 gegen Juventus auf den Titelgewinn in der Champions League. In der Vorsaison scheiterte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick nach zwei mitreißenden Partien im Halbfinale an Inter Mailand (3:3, 3:4 n.V.).
Als nächstes bekommt es Barca mit LaLiga-Kontrahent Atletico Madrid zu tun. Sollten die Blaugrana diese Hürde im Viertelfinale überspringen, wartet in der Vorschlussrunde der Gewinner des Duells zwischen dem FC Arsenal und Sporting CP.
Der FC Barcelona in der Champions League in dieser Saison
- Spiele: 10
- Siege: 6
- Unentschieden: 2
- Niederlagen: 2
- Torverhältnis: 30:17