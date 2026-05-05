"Weltweit mein Lieblingsspieler": Bayern-Legende Bixente Lizarazu ist nicht nur wegen der Leistungen von Michael Olise begeistert
Doch der 56-Jährige fügte vor Bayerns Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 4:5) am Mittwoch (21 Uhr) an: "Am Ende musst du auch die ganz großen Titel gewinnen, um Weltfußballer werden zu können. Neben dem Abschneiden in der Champions League wird auch wichtig, wie es für ihn bei der WM mit Frankreich läuft."
Lizarazu sieht Olise "auf einem unglaublichen Niveau"
Lizarazu schwärmte in höchsten Tönen von Olises Qualitäten. "Er ist aktuell weltweit mein Lieblingsspieler", sagte er über seinen Landsmann, der derzeit "auf einem unglaublichen Niveau" spiele: "Mich verzaubert es, wie technisch stark und kreativ er ist – er erfindet immer wieder eigene Spielzüge und ist dabei auch noch elegant."
Auch das Selbstvertrauen spreche für den Flügelstürmer Olise, genau wie "seine untypische Art", sagte Lizarazu: "Er spricht so gut wie nie, das macht ihn auch noch mysteriös."