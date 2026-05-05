"Weltweit mein Lieblingsspieler": Bayern-Legende Bixente Lizarazu ist nicht nur wegen der Leistungen von Michael Olise begeistert

Lizarazu schwärmte in höchsten Tönen von Olises Qualitäten. "Er ist aktuell weltweit mein Lieblingsspieler", sagte er über seinen Landsmann, der derzeit "auf einem unglaublichen Niveau" spiele: "Mich verzaubert es, wie technisch stark und kreativ er ist – er erfindet immer wieder eigene Spielzüge und ist dabei auch noch elegant."

Auch das Selbstvertrauen spreche für den Flügelstürmer Olise, genau wie "seine untypische Art", sagte Lizarazu: "Er spricht so gut wie nie, das macht ihn auch noch mysteriös."