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Weltklub müsste sehr schnell handeln: José Mourinho soll eine spektakuläre Rückkehr zu seinem Lieblingsverein anstreben
Mourinho äußert Rückkehrwunsch
Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano strebt José Mourinho eine zweite Amtszeit bei Real Madrid an. Der derzeitige Benfica-Coach hat seinen Fokus erneut auf das Santiago Bernabéu gerichtet, während der spanische Rekordmeister seine langfristigen Pläne prüft. Romano stellte die Ambitionen des Trainers klar und erklärte: „Real Madrid weiß bereits, dass José Mourinho zurückkehren möchte. Er hat seinen Vertrauten gegenüber deutlich gemacht, dass er eine zweite Chance beim Verein sucht. Real Madrid wird bald entscheiden, wer ihr nächster Trainer sein wird.“
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Die Frist für die Ausstiegsklausel läuft bald ab
Trotz seines Vertrags in Lissabon könnte eine rechtliche Lücke einen schnellen und ablösefreien Wechsel ermöglichen. Laut Berichten enthält sein Vertrag eine spezielle Ausstiegsklausel, die ihm einen kostenlosen Transfer erlaubt, sofern der Deal innerhalb eines eng definierten Zeitfensters über die Bühne geht. Diese entscheidende Klausel läuft rund zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel von Benfica aus, das voraussichtlich Mitte Mai ansteht.
Mourinho möchte zurück zu Real Madrid, doch möchte Real den Ex-Trainer überhaupt haben?
Trotz seiner Begeisterung ist Mourinho nicht der unangefochtene Favorit für die Trainerposition. Real Madrid führt derzeit eine umfassende Marktanalyse durch und hat laut Berichten mehrere hochkarätige Kandidaten ganz oben auf der Liste. Jürgen Klopp gilt dabei als Favorit der Vereinsführung, während Mauricio Pochettino vor allem wegen der langjährigen Bewunderung durch Florentino Pérez weiterhin ernsthaft im Rennen ist. Mourinho muss sich also gegen starke Konkurrenz durchsetzen, um die Entscheidungsträger von seiner taktischen Brillanz und seiner Erfahrung im Umgang mit dem immensen Druck der spanischen Hauptstadt zu überzeugen.
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Real Madrid hält nun den Ball und steht vor einer endgültigen Entscheidung. Verpasst der Klub das Transferfenster für ablösefreie Spieler Mitte Mai, bleibt die spätere Verpflichtung von Mourinho dennoch ein kalkulierbares Risiko. Vorerst bleibt Álvaro Arbeloa jedoch Trainer der ersten Mannschaft und wird beim nächsten La-Liga-Spiel gegen Espanyol wieder an der Seitenlinie stehen.