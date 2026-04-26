Trotz seiner Begeisterung ist Mourinho nicht der unangefochtene Favorit für die Trainerposition. Real Madrid führt derzeit eine umfassende Marktanalyse durch und hat laut Berichten mehrere hochkarätige Kandidaten ganz oben auf der Liste. Jürgen Klopp gilt dabei als Favorit der Vereinsführung, während Mauricio Pochettino vor allem wegen der langjährigen Bewunderung durch Florentino Pérez weiterhin ernsthaft im Rennen ist. Mourinho muss sich also gegen starke Konkurrenz durchsetzen, um die Entscheidungsträger von seiner taktischen Brillanz und seiner Erfahrung im Umgang mit dem immensen Druck der spanischen Hauptstadt zu überzeugen.