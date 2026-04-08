"Welches Land nimmt seinen besten Torwart nicht mit?" Experten fordern WM-Nominierung von Bayern-Keeper Manuel Neuer

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach sich nach dem Erfolg der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid (2:1) ebenfalls für eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ins DFB-Team aus. "Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft", sagte Matthäus bei Sky Austria. Er hoffe, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann das Spiel gesehen habe. Er wisse aber auch, ergänzte Matthäus in der Bild, "dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt."

Erst am Wochenende hatte Matthäus behauptet, dass das Tischtuch zwischen Neuer und dem früheren Bayern-Coach Nagelsmann "so zerschnitten" sei, "das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen".