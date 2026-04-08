"Es müssen die besten Spieler zur WM, und Manu ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt", sagte Neuers früherer Teamkollege und Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes dem Nachrichtenportal t-online: Es sei eine Entscheidung des Profis von Bayern München, "die er selbst getroffen und Nachfragen klar dementiert hat, aber aus meiner Sicht musst du ihn mitnehmen".
"Welches Land nimmt seinen besten Torwart nicht mit?" Experten fordern WM-Nominierung von Bayern-Keeper Manuel Neuer
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach sich nach dem Erfolg der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid (2:1) ebenfalls für eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ins DFB-Team aus. "Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft", sagte Matthäus bei Sky Austria. Er hoffe, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann das Spiel gesehen habe. Er wisse aber auch, ergänzte Matthäus in der Bild, "dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt."
Erst am Wochenende hatte Matthäus behauptet, dass das Tischtuch zwischen Neuer und dem früheren Bayern-Coach Nagelsmann "so zerschnitten" sei, "das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen".
Muss Manuel Neuer mit zur WM 2026?
Der frühere Bundesliga-Profi Jan Age Fjörtoft forderte in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky Austria ein Umdenken des Bundestrainers, der mit dem Hoffenheimer Oliver Baumann als Nummer eins in die USA, Mexiko und Kanada reisen will. "Wie kommst du auf diese Idee, wenn du Manuel Neuer jetzt siehst? Welches Land auf der ganzen Welt nimmt seinen besten Torwart nicht mit?", fragte Fjörtoft: "Wenn Nagelsmann ihn anruft und sagt: Willst du mein erster Torwart sein? Dann spielt er, das wissen wir alle."
Neuer rückte am Dienstagabend nicht von seinem Rücktritt aus dem DFB-Team ab. "Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?", sagte der 40-Jährige. "Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft", betonte er, "ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".