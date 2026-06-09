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Welches Abo von MagentaTV brauche ich, um die WM 2026 mit allen Gruppenspielen der Türkei dort live zu sehen? Kosten, Paket, Preis

Weltmeisterschaft

MagentaTV überträgt bei der WM 2026 alle Spiele, darunter auch die Begegnungen der türkischen Nationalmannschaft. GOAL erklärt, welches Abo Ihr dafür benötigt.

Vom 11. Juni bis 19. Juli treten bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko insgesamt 48 Nationalmannschaften an - darunter auch die Türkei. 

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Hier erfahrt ihr, welches Abo erforderlich ist, um die Gruppenspiele der Türken live bei MagentaTV zu verfolgen. 

  • Welches Abo von MagentaTV brauche ich, um die WM 2026 mit allen Gruppenspielen der Türkei dort live zu sehen? Kosten, Paket, Preis

    Im Free-TV zeigen ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele der Weltmeisterschaft. Die verbleibenden 44 Partien laufen exklusiv bei MagentaTV und erfordern ein kostenpflichtiges MagentaTV-Flex-Abo beim Pay-TV-Anbieter. Für 11 Euro pro Monat und mit monatlicher Kündbarkeit bleibt man unabhängig und kann im Juni und Juli die gesamte WM 2026 live verfolgen.

    Die drei Gruppenspiele der Türkei werden nicht live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen. Wer Arda Güler und Co. also in der Vorrunde verfolgen möchte, benötigt daher ein MagentaTV-Abo. Sollten die Türken die K.o.-Phase erreichen, ist es jedoch möglich, dass ihre Spiele dort wieder im Free-TV gezeigt werden.

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  • Arda Güler Turkey 2026Getty

    Welches Abo von MagentaTV brauche ich, um die WM 2026 mit allen Gruppenspielen der Türkei dort live zu sehen? Kosten, Paket, Preis - Wichtigste Infos

    • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026
    • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
    • Titelverteidiger: Argentinien
    • Teilnehmende Mannschaften: 48
    • Eröffnungsspiel: 11. Juni 2026
    • Finale: 19. Juli 2026
    • Austragungsorte: 16
    • Übertragung: MagentaTV, ARD, ZDF

  • Welches Abo von MagentaTV brauche ich, um die WM 2026 mit allen Gruppenspielen der Türkei dort live zu sehen? Die Spiele der Türken auf einen Blick

    DatumUhrzeit (MEZ)GegnerOrt
    14.6.6 UhrAustralienVancouver
    20.6.5 UhrParaguaySanta Clara
    26.4.4 UhrUSAInglewood