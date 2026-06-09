Welches Abo von MagentaTV brauche ich, um die WM 2026 mit allen Gruppenspielen der Türkei dort live zu sehen? Kosten, Paket, Preis

Im Free-TV zeigen ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele der Weltmeisterschaft. Die verbleibenden 44 Partien laufen exklusiv bei MagentaTV und erfordern ein kostenpflichtiges MagentaTV-Flex-Abo beim Pay-TV-Anbieter. Für 11 Euro pro Monat und mit monatlicher Kündbarkeit bleibt man unabhängig und kann im Juni und Juli die gesamte WM 2026 live verfolgen.

Die drei Gruppenspiele der Türkei werden nicht live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen. Wer Arda Güler und Co. also in der Vorrunde verfolgen möchte, benötigt daher ein MagentaTV-Abo. Sollten die Türken die K.o.-Phase erreichen, ist es jedoch möglich, dass ihre Spiele dort wieder im Free-TV gezeigt werden.

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