"Weitere fünf Jahre bei Barca": Laporta macht Ankündigung zu Hansi Flick beim FC Barcelona wahr

"Das gute Verhältnis zu Flick ist sehr wichtig", eine Vertragsverlängerung des deutschen Trainers "würde Stabilität und unseren Erfolg unterstreichen", sagte Laporta. Und mehr noch: "Ich halte es für möglich, dass er weitere fünf Jahre bei Barça bleibt. Er ist ein junger, energiegeladener Mann, der sich in der Stadt wohlfühlt."

Flick hatte Barcelona im Sommer 2024 übernommen und in seiner ersten Saison gleich zum nationalen Double aus Meisterschaft und Pokal geführt. Zuvor trainierte der gebürtige Heidelberger den FC Bayern und von 2021 bis 2023 auch die deutsche Nationalmannschaft.