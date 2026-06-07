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Oliver Maywurm

Weil unter anderem auch Manchester City anklopft: FC Bayern München darf bei Wunschspieler nicht zu lange über die Ablöse nachdenken

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N. Brown
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Spielt Nathaniel Brown ab kommender Saison für den FC Bayern? Zu viel Zeit sollten sich die Münchener nicht lassen.

Der FC Bayern München muss in seinen Bemühungen um Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown aufs Gaspedal drücken. Denn die Konkurrenz soll enorm sein.

  • Nathaniel Brown: FC Bayern hat wohl auch schon Eintracht Frankfurt kontaktiert

    Wie Bild-Reporter Christian Falk berichtet, klopft neben Real Madrid und dem FC Arsenal auch Manchester City bei Brown an. Enzo Maresca, designierter Nachfolger von City-Trainer Pep Guardiola, soll demnach sehr viel von dem deutschen Nationalspieler halten. Mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Spielintelligenz würde Brown hervorragend zu Citys Spielstil passen. Mit Chelseas Marc Cucurella haben die Engländer aktuell angeblich aber auch noch einen weiteren sehr namhaften Linksverteidiger im Auge.

    Laut Falk ist man sich bei Bayerns Verantwortlichen derweil darüber im Klaren, dass man bei Brown schnell handeln muss, um ihn nicht an einen anderen europäischen Topklub zu verlieren. Gut für den FCB: Dem Vernehmen nach gab es bereits Kontakt zu dem 22-jährigen Frankfurter und Brown würde offenbar sehr gerne für den deutschen Rekordmeister spielen.

    Zum Problem könnte jedoch die Ablöse werden: Auch bei Eintracht-Sportchef Markus Krösche soll Bayern schon vorstellig geworden sein, die SGE hat als Preisschild für einen ihrer wichtigsten Spieler mindestens 60 Millionen Euro im Kopf, lieber sogar 65 Millionen - inklusive Bonuszahlungen. Den Münchenern, die sich diesen Sommer ja auch noch einen flexiblen Offensivspieler holen wollen und mit Eindhovens Ismael Saibari wohl schon sehr weit sind, könnte das zu viel sein.

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    Spekulationen über Bayern-Wechsel? Nathaniel Brown: "Mich beeinflusst das nicht"

    Umso wichtiger wäre es, den Brown-Coup schnell abzuwickeln. Denn sollte der Linksfuß, der im DFB-Team mit Leipzigs David Raum um den Stammplatz links in der Viererkette konkurriert, bei der WM auf größter Bühne gute Leistungen zeigen, würden sich nicht nur die Interessenten voraussichtlich mehren, sondern Frankfurt könnte auch gut und gerne Browns Ablösesumme noch einmal in die Höhe schrauben.

    Bayerns Interesse an Brown ist derweil auch von den anhaltenden Verletzungsproblemen bei Alphonso Davies, hinten links eigentlich klar gesetzt, angetrieben. Unter den Verantwortlichen an der Säbener Straße soll es mittlerweile ernsthafte Zweifel an der Fitness des Kanadiers geben, weshalb ein Verkauf von Davies diesen Sommer nicht ausgeschlossen erscheint. Brown wäre dann ein hochkarätiger Ersatz.

    Der deutsche Nationalspieler selbst hatte sich hinsichtlich der Spekulationen über seine Zukunft zuletzt bedeckt gegeben: "Mich beeinflusst das nicht", betonte Brown, in Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag, im Rahmen der WM-Vorbereitung mit dem DFB-Team: "Mein Fokus ist voll auf der Nationalmannschaft, und ich freue mich, bei der WM dabei zu sein."

  • Die Rekordtransfers des FC Bayern München

    Spieler

    Position

    Verpflichtet von

    Jahr

    Ablöse

    Harry Kane

    Angriff

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 Millionen Euro

    Lucas Hernandez

    Abwehr

    Atletico Madrid

    2019

    80 Millionen Euro

    Luis Diaz

    Angriff

    FC Liverpool

    2025

    70 Millionen Euro

    Matthijs de Ligt

    Abwehr

    Juventus

    2022

    67 Millionen Euro

    Michael Olise

    Angriff

    Crystal Palace

    2024

    53 Millionen Euro