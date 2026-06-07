Der FC Bayern München muss in seinen Bemühungen um Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown aufs Gaspedal drücken. Denn die Konkurrenz soll enorm sein.
Weil unter anderem auch Manchester City anklopft: FC Bayern München darf bei Wunschspieler nicht zu lange über die Ablöse nachdenken
Nathaniel Brown: FC Bayern hat wohl auch schon Eintracht Frankfurt kontaktiert
Wie Bild-Reporter Christian Falk berichtet, klopft neben Real Madrid und dem FC Arsenal auch Manchester City bei Brown an. Enzo Maresca, designierter Nachfolger von City-Trainer Pep Guardiola, soll demnach sehr viel von dem deutschen Nationalspieler halten. Mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Spielintelligenz würde Brown hervorragend zu Citys Spielstil passen. Mit Chelseas Marc Cucurella haben die Engländer aktuell angeblich aber auch noch einen weiteren sehr namhaften Linksverteidiger im Auge.
Laut Falk ist man sich bei Bayerns Verantwortlichen derweil darüber im Klaren, dass man bei Brown schnell handeln muss, um ihn nicht an einen anderen europäischen Topklub zu verlieren. Gut für den FCB: Dem Vernehmen nach gab es bereits Kontakt zu dem 22-jährigen Frankfurter und Brown würde offenbar sehr gerne für den deutschen Rekordmeister spielen.
Zum Problem könnte jedoch die Ablöse werden: Auch bei Eintracht-Sportchef Markus Krösche soll Bayern schon vorstellig geworden sein, die SGE hat als Preisschild für einen ihrer wichtigsten Spieler mindestens 60 Millionen Euro im Kopf, lieber sogar 65 Millionen - inklusive Bonuszahlungen. Den Münchenern, die sich diesen Sommer ja auch noch einen flexiblen Offensivspieler holen wollen und mit Eindhovens Ismael Saibari wohl schon sehr weit sind, könnte das zu viel sein.
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Spekulationen über Bayern-Wechsel? Nathaniel Brown: "Mich beeinflusst das nicht"
Umso wichtiger wäre es, den Brown-Coup schnell abzuwickeln. Denn sollte der Linksfuß, der im DFB-Team mit Leipzigs David Raum um den Stammplatz links in der Viererkette konkurriert, bei der WM auf größter Bühne gute Leistungen zeigen, würden sich nicht nur die Interessenten voraussichtlich mehren, sondern Frankfurt könnte auch gut und gerne Browns Ablösesumme noch einmal in die Höhe schrauben.
Bayerns Interesse an Brown ist derweil auch von den anhaltenden Verletzungsproblemen bei Alphonso Davies, hinten links eigentlich klar gesetzt, angetrieben. Unter den Verantwortlichen an der Säbener Straße soll es mittlerweile ernsthafte Zweifel an der Fitness des Kanadiers geben, weshalb ein Verkauf von Davies diesen Sommer nicht ausgeschlossen erscheint. Brown wäre dann ein hochkarätiger Ersatz.
Der deutsche Nationalspieler selbst hatte sich hinsichtlich der Spekulationen über seine Zukunft zuletzt bedeckt gegeben: "Mich beeinflusst das nicht", betonte Brown, in Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag, im Rahmen der WM-Vorbereitung mit dem DFB-Team: "Mein Fokus ist voll auf der Nationalmannschaft, und ich freue mich, bei der WM dabei zu sein."
Die Rekordtransfers des FC Bayern München
Spieler
Position
Verpflichtet von
Jahr
Ablöse
Harry Kane
Angriff
Tottenham Hotspur
2023
95 Millionen Euro
Lucas Hernandez
Abwehr
Atletico Madrid
2019
80 Millionen Euro
Luis Diaz
Angriff
FC Liverpool
2025
70 Millionen Euro
Matthijs de Ligt
Abwehr
Juventus
2022
67 Millionen Euro
Michael Olise
Angriff
Crystal Palace
2024
53 Millionen Euro