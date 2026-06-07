Weil unter anderem auch Manchester City anklopft: FC Bayern München darf bei Wunschspieler nicht zu lange über die Ablöse nachdenken

Wie Bild-Reporter Christian Falk berichtet, klopft neben Real Madrid und dem FC Arsenal auch Manchester City bei Brown an. Enzo Maresca, designierter Nachfolger von City-Trainer Pep Guardiola, soll demnach sehr viel von dem deutschen Nationalspieler halten. Mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Spielintelligenz würde Brown hervorragend zu Citys Spielstil passen. Mit Chelseas Marc Cucurella haben die Engländer aktuell angeblich aber auch noch einen weiteren sehr namhaften Linksverteidiger im Auge.

Laut Falk ist man sich bei Bayerns Verantwortlichen derweil darüber im Klaren, dass man bei Brown schnell handeln muss, um ihn nicht an einen anderen europäischen Topklub zu verlieren. Gut für den FCB: Dem Vernehmen nach gab es bereits Kontakt zu dem 22-jährigen Frankfurter und Brown würde offenbar sehr gerne für den deutschen Rekordmeister spielen.

Zum Problem könnte jedoch die Ablöse werden: Auch bei Eintracht-Sportchef Markus Krösche soll Bayern schon vorstellig geworden sein, die SGE hat als Preisschild für einen ihrer wichtigsten Spieler mindestens 60 Millionen Euro im Kopf, lieber sogar 65 Millionen - inklusive Bonuszahlungen. Den Münchenern, die sich diesen Sommer ja auch noch einen flexiblen Offensivspieler holen wollen und mit Eindhovens Ismael Saibari wohl schon sehr weit sind, könnte das zu viel sein.