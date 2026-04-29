Die Berliner Hertha muss sich wohl mit dem Unausweichlichen abfinden: Wie die Sport Bild berichtet, steht Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn vor einer wegweisenden Grundsatzentscheidung über seine Karriere, die bereits im Mai fallen soll. Der 16-Jährige steht vor dem Absprung. Doch wohin zieht es ihn?
Weil ihm der Spielstil nicht gefällt? Heiß umworbenes Top-Talent hat wohl keine Lust auf Transfer zum BVB
Es gilt als nahezu sicher, dass Eichhorn seine Ausstiegsklausel im bis 2029 laufenden Vertrag zieht. Für festgeschriebene zwölf Millionen Euro kann das Juwel die Hauptstadt in diesem Sommer verlassen.
Der Plan des Youngsters und seiner Familie ist dabei von einer bemerkenswerten Reife geprägt, heißt es in dem Bericht. Eichhorn sucht demnach keinen Zwischenschritt. Wechselt er im Sommer, dann nur zu einem Verein, der Stammgast in der Champions League ist und ihm sofort eine realistische Perspektive auf Spielanteile bietet. Eine Rückleihe nach Berlin oder ein Lehrjahr bei einem Mittelklasse-Klub scheint ausgeschlossen.
- AFP
Leverkusens X-Faktor: Ibrahim Maza?
Die finanzstarken Klubs aus England sind aufgrund der Brexit-Regelung ohnehin aus dem Rennen, da sie Spieler erst ab dem 18. Lebensjahr verpflichten dürfen. Eichhorn feiert jedoch erst im Juli 2027 seine Volljährigkeit.
Damit ist der Weg frei für die deutsche Elite: Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen befinden sich im direkten Schlagabtausch. Eintracht Frankfurt, lange Zeit als Geheimfavorit gehandelt, scheint im Wettbieten keine Chance mehr zu haben.
Lange Zeit galt Leverkusen als Favorit auf die Verpflichtung. Ein entscheidender Faktor: Ibrahim Maza. Der ebenfalls ehemalige Herthaner wechselte im vergangenen Sommer unters Bayer-Kreuz, seine Entwicklung verläuft seitdem nach Plan. Eichhorn und Maza sollen in engem Austausch stehen. Zudem imponiert dem 16-Jährigen der dominante Ballbesitz-Stil der Werkself.
Bayern will Eichhorn angeblich "unbedingt"
RB Leipzig dagegen bietet nicht nur eine vergleichbare Philosophie für Top-Talente, sondern hat das Ticket für die Champions League im Gegensatz zu Leverkusen fast sicher in der Tasche.
Der FC Bayern München wiederum kann mit seinem Status als europäisches Schwergewicht wuchern. Das Argument, dass es Talente an der Isar schwer haben, hat Vincent Kompany in den vergangenen zwei Jahren entkräftet. Die Durchlässigkeit unter dem Belgier ist so hoch wie lange nicht mehr.
Zudem hieß es zuletzt, dass Eichhorn "weiterhin auf der Bayern-Liste" möglicher Neuzugänge für die neue Saison stehe. Man wolle Eichhorn "unbedingt" und sehe ihn "als Mann der Zukunft" an.
- Getty Images
BVB-Spielstil ein Problem für Eichhorn?
Überraschend verhalten agierte offenbar zuletzt Borussia Dortmund. Trotz bestehendem Kontakt zeigt sich der BVB weniger verbindlich, auch um den eigenen Talenten den Weg nicht zu versperren.
Zudem scheint der aktuelle, eher ergebnisorientierte und weniger kreative Spielstil der Borussia nicht restlos mit Eichhorns Vorstellungen zu korrespondieren. Das widerspricht einem Bericht der Bild, wonach die Borussia ihr Interesse intensiviert habe in den vergangenen Wochen.
Eichhorn schaffte bei den Hertha-Profis in seiner ersten Saison auf Anhieb den Durchbruch unter Trainer Stefan Leitl und avancierte im Saisonverlauf zum unumstrittenen Stammspieler auf der Sechserposition. Anfang Dezember schrieb er als jüngster Torschütze im DFB-Pokal sogar Geschichte.
Zum Jahreswechsel bremste ihn dann eine schwere Sprunggelenksverletzung aus. Eichhorn musste fast drei Monate pausieren und meldete sich erst Anfang April wieder zurück. Die deutsche U17 führt er mittlerweile als Kapitän aufs Feld.
Kennet Eichhorn: Leistungsdaten für Hertha BSC
Einsätze 17 Einsätze über 90 Minuten 2 Tore 1 Assists 0 Gelbe Karten 7 Rote Karten 1