Weil ihm der Spielstil nicht gefällt? Heiß umworbenes Top-Talent hat wohl keine Lust auf Transfer zum BVB

Es gilt als nahezu sicher, dass Eichhorn seine Ausstiegsklausel im bis 2029 laufenden Vertrag zieht. Für festgeschriebene zwölf Millionen Euro kann das Juwel die Hauptstadt in diesem Sommer verlassen.

Der Plan des Youngsters und seiner Familie ist dabei von einer bemerkenswerten Reife geprägt, heißt es in dem Bericht. Eichhorn sucht demnach keinen Zwischenschritt. Wechselt er im Sommer, dann nur zu einem Verein, der Stammgast in der Champions League ist und ihm sofort eine realistische Perspektive auf Spielanteile bietet. Eine Rückleihe nach Berlin oder ein Lehrjahr bei einem Mittelklasse-Klub scheint ausgeschlossen.