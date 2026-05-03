"Weil ich werde den heute mega abfüllen": Edin Dzeko macht Schalke 04 nach Bundesliga-Aufstieg Hoffnung auf Verbleib

"Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören - Fußball ist mein Leben. Mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Dann setzen wir uns zusammen", sagte der 40-Jährige über eine mögliche Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus. "Erst einmal feiern wir ein bisschen, trinken etwas - und danach gibt es noch viel Zeit, um darüber nachzudenken."

Vor wenigen Wochen hatte es noch übereinstimmende Berichte gegeben, wonach Schalke bei einem Aufstieg mit einem Karriereende von Dzeko rechnen würde. Mit der Begründung, dass er seine Laufbahn mit einem Erfolg beenden wolle.

Bei den Feierlichkeiten auf dem Platz und in der Kabine war Dzeko jedenfalls ganz vorne mit dabei. Weit nach Mitternacht ließ er - wie schon zuletzt nach der WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina - die Fans über Live-Videos auf Instagram hautnah dabei sein. Mit seinem Bosnien-Kumpel Nikola Katic, Familie und Freunden feierte Dzeko in einer Loge und teilte eine Story von der leeren Arena mit einem großen, blauen Herz.