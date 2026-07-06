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Infantino Trump Balogun GFXGOAL

"Weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war": US-Präsident Donald Trump gibt Anruf bei FIFA-Boss Gianni Infantino wegen Folarin Balogun zu

Weltmeisterschaft
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Die aufgehobene Rotsperre von Folarin Balogun erschüttert die Fußballwelt. Donald Trump gab nun den Anruf beim FIFA-Boss zu.

US-Präsident Donald Trump hat in der "Causa Balogun" seine Einflussnahme bei FIFA-Präsident Gianni Infantino zugegeben. Trump bestätigte am Montag, dass er Infantino angerufen habe, um die Rote Karte gegen US-Stürmer Folarin Balogun, die er eine "schreckliche Entscheidung" nannte, zu überprüfen.

  • Donald Trump in der Causa Balogun: "Weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war"

    "Ich habe um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus und fügte an: "Alles, was ich getan habe, war, um eine Überprüfung zu bitten. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst das tun."

    Aus seiner Sicht sei es "noch nicht einmal ein Foul gewesen", sagte Trump weiter. Schiedsrichter Raphael Claus aus Brasilien bezeichnete er als "ein bisschen suspekt, wenn man sich seine Vergangenheit anschaut. Er hat eine Entscheidung getroffen, die niemand glauben konnte." Balogun sei der beste Spieler der USA, "und er hat ihm die Rote Karte gegeben. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet."

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  • WM 2026: Belgien will Aufhebung der Sperre von Falorin Balogun anfechten

    Die Entscheidung der FIFA, die Sperre von Balogun für das Achtelfinale gegen Belgien am Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in eine Bewährungsstrafe umzuwandeln, hatte weltweit für einen Aufschrei gesorgt. Auch die Politik hat sich eingeschaltet.

    Belgiens Fußballverband (RBFA) kündigte nun am Montag an, die Aufhebung der Sperre anzufechten - und hat die FIFA gleichzeitig mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. In einer Mitteilung zeigte sich der RBFA "zutiefst besorgt über den Verlauf der Ereignisse".

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Folarin Balogun darf gegen Belgien doch spielen: Die bisherigen WM-Spiele der USA


    Runde

    Spiel

    Gruppenphase, 1. Spieltag

    USA vs. Paraguay 4:1

    Gruppenphase, 2. Spieltag

    USA vs. Australien 2:0

    Gruppenphase, 3. Spieltag

    USA vs. Türkei 2:3

    Sechzehntelfinale

    USA vs. Bosnien-Herzegowina 2:0


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