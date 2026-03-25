Weil er zu teuer ist? Neuer Bericht dementiert Interesse des FC Bayern an 80-Millionen-Mann aus England

Zuletzt hatte die englische Daily Mail über ein Interesse der Bayern an Anderson berichtet. Zudem sollen auch Manchester United und Manchester City am Engländer dran sein.

Anderson hat sich bei Nottingham als unverzichtbare Stütze und echte Führungspersönlichkeit etabliert. Unter Nationaltrainer Thomas Tuchel feierte er im September des vergangenen Jahres sein Debüt für die englische Auswahl und stand in sechs Länderspielen gleich fünfmal in der Anfangsformation. In England wird er längst als eines der herausragendsten Talente im Mittelfeld gehandelt.

In der laufenden Saison kommt er auf zwei Tore und drei Vorlagen in 41 Pflichtspielen. Andersons Vertrag bei Nottingham läuft noch bis 2029.