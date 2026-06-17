Trotz eines Traumtores beim WM-Auftakt steht Giovanni Reyna bei Borussia Mönchengladbach laut einem Bericht der Sport Bild vor einer ungewissen Zukunft und könnte sogar unter Wert verscherbelt werden. Demnach herrscht am Niederrhein eine derartige Ernüchterung über die Entwicklung des Offensivmannes, dass die Gladbacher Bosse nun sogar bereit wären, Reyna unterhalb des Preises zu verkaufen, den man erst im Vorjahr an Borussia Dortmund überwiesen hatte.
Weil er so vehement enttäuscht hat! Gladbach würde ehemaligen Dortmunder offenbar sogar mit Verlust wieder verkaufen
Reyna war im Sommer 2025 für die vermeintlich schmale Ablösesumme von knapp vier Millionen Euro zu den Fohlen gewechselt. Hintergrund des angedachten Schleuderpreises ist das Einsparpotenzial bei den Gehaltskosten, das sich bis zum eigentlichen Vertragsende im Jahr 2028 auf über vier Millionen Euro belaufen soll.
Dass sich die Wege bereits nach zwölf Monaten wieder trennen könnten, ist das Resultat einer völlig verkorksten Bundesligasaison. Reyna kam am Niederrhein zu keinem Zeitpunkt in Tritt.
Lediglich 20 Pflichtspiele standen in seiner Bilanz, eine enttäuschende Ausbeute für einen Profi mit seinen Ansprüchen. Hauptgrund waren einmal mehr langwierige Verletzungen, die den US-Amerikaner immer wieder zurückwarfen. Die Konsequenz: Der 23-Jährige stand in der abgelaufenen Spielzeit nicht ein einziges Mal über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.
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Reyna mit schwachem Jahr in Gladbach
Aufgrund dieser fehlenden Konstanz ist der US-Nationalspieler in den Plänen des Trainerstabs für die anstehende Saison keineswegs als tragende Säule im Mittelfeldzentrum eingeplant. Sollte ein vorzeitiger Transfer im Sommer ausbleiben und Reyna den Fohlen treu bleiben, droht ihm ein ungemütliches Dasein. Er müsste sich im teaminternen Gefüge hinten anstellen und würde lediglich als Herausforderer im Kampf um die Plätze in der Startelf in die Vorbereitung gehen, heißt es.
Dass die unbefriedigende Situation Spuren hinterlässt, daraus macht der Techniker keinen Hehl. Die Frustration über die eigene Rolle teilt Reyna mit seinem Arbeitgeber. "Ich war nicht ganz glücklich mit der Situation und meinen Einsatzzeiten", gab Reyna gegenüber der Sport Bild zu: "Aber in den letzten Spielen war ich im Aufschwung. Wir werden sehen, was ich nächste Saison zeigen kann. Jetzt liegt der Fokus erst einmal auf der WM."
Reyna erzielt Treffer für die USA
Die WM im eigenen Land soll nun als Schaufenster für Reynas ins Stocken geratene Karriere dienen. Der Auftakt verlief immerhin wie gemalt: Beim furiosen 4:1-Erfolg der US-Boys gegen Paraguay stand Reyna zwar zunächst nicht in der ersten Elf, knipste nach seiner Einwechslung aber prompt per genialem Außenrist-Treffer.
Eine kurze Duftmarke, die Begehrlichkeiten bei potenziellen Abnehmern wecken könnte. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Australien am Freitag strotzt der Gladbacher nun vor Selbstbewusstsein: "Ich glaube, wir haben ein sehr starkes Team mit viel Energie und einer guten Stimmung. Ich glaube daran, dass wir etwas Großes erreichen können."