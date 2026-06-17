Weil er so vehement enttäuscht hat! Gladbach würde ehemaligen Dortmunder offenbar sogar mit Verlust wieder verkaufen

Reyna war im Sommer 2025 für die vermeintlich schmale Ablösesumme von knapp vier Millionen Euro zu den Fohlen gewechselt. Hintergrund des angedachten Schleuderpreises ist das Einsparpotenzial bei den Gehaltskosten, das sich bis zum eigentlichen Vertragsende im Jahr 2028 auf über vier Millionen Euro belaufen soll.

Dass sich die Wege bereits nach zwölf Monaten wieder trennen könnten, ist das Resultat einer völlig verkorksten Bundesligasaison. Reyna kam am Niederrhein zu keinem Zeitpunkt in Tritt.

Lediglich 20 Pflichtspiele standen in seiner Bilanz, eine enttäuschende Ausbeute für einen Profi mit seinen Ansprüchen. Hauptgrund waren einmal mehr langwierige Verletzungen, die den US-Amerikaner immer wieder zurückwarfen. Die Konsequenz: Der 23-Jährige stand in der abgelaufenen Spielzeit nicht ein einziges Mal über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.