Spaniens Lamine Yamal hat in höchsten Tönen von einem Neuzugang des FC Bayern München geschwärmt. Gegenüber dem spanischen Rundfunksender Cope zählte der Offensivspieler des FC Barcelona auf, welche Spieler ihm bei der laufenden Weltmeisterschaft besonders positiv aufgefallen seien. "Von den Stars gefällt mir Vini (Vinicius Junior; Anm. d. Red.) sehr gut. Natürlich (Lionel) Messi. Und (Ismael) Saibari, der bei dieser WM meiner Meinung nach sehr gut spielt", sagte der 18-Jährige.
Weil er nicht nur Tore schießt! Von einem neuen Star des FC Bayern München ist Lamine Yamal besonders angetan
"Er erzielt nicht nur Tore, sondern spielt insgesamt stark"
Der Marokkaner, dessen Wechsel zum FC Bayern München am 1. Juli offiziell geworden war, sei für Yamal "ein Spieler, der sehr guten Fußball spielt. Er erzielt nicht nur Tore, sondern spielt insgesamt stark." Saibari gilt als Allrounder in der Offensive und kann sowohl den Backup von Harry Kane geben als auch hinter den Spitzen sowie auf den Flügeln agieren. Bei der WM steuerte er in vier Partien drei Tore für die Afrikaner bei.
Für Saibaris Dienste überweisen die Münchner dem Vernehmen nach rund 55 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni an die PSV Eindhoven. Der 25-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2031. In der offiziellen Mitteilung sprach Sportvorstand Max Eberl von einem der "spannendsten Offensivspieler dieser WM" und versprach sich "zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit" für das Angriffsspiel des Doublesiegers.
- AFP
FC Bayern München unmittelbar vor nächstem Top-Transfer
Neben Saibari soll auch Nathaniel Brown den Weg nach München finden. Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel, am Donnerstag wurde er bereits am Krankenhaus Barmherzige Brüder in der bayerischen Landeshauptstadt gesichtet, wo der deutsche Nationalspieler seinen Medizincheck absolvierte. Als Ablöse werden ebenfalls rund 55 Millionen Euro fällig.
Während Yamal nach Spaniens 3:0-Sieg über Österreich im Achtelfinale auf Portugal trifft, geht es für Saibari und Marokko in der Runde der letzten 16 bereits am Samstag gegen Kanada weiter.
Ismael Saibari beim FC Bayern München: Seine Zahlen für die PSV Eindhoven
Spiele 142 Tore 42 Assists 29
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