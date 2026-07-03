Weil er nicht nur Tore schießt! Von einem neuen Star des FC Bayern München ist Lamine Yamal besonders angetan

Der Marokkaner, dessen Wechsel zum FC Bayern München am 1. Juli offiziell geworden war, sei für Yamal "ein Spieler, der sehr guten Fußball spielt. Er erzielt nicht nur Tore, sondern spielt insgesamt stark." Saibari gilt als Allrounder in der Offensive und kann sowohl den Backup von Harry Kane geben als auch hinter den Spitzen sowie auf den Flügeln agieren. Bei der WM steuerte er in vier Partien drei Tore für die Afrikaner bei.

Für Saibaris Dienste überweisen die Münchner dem Vernehmen nach rund 55 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni an die PSV Eindhoven. Der 25-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2031. In der offiziellen Mitteilung sprach Sportvorstand Max Eberl von einem der "spannendsten Offensivspieler dieser WM" und versprach sich "zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit" für das Angriffsspiel des Doublesiegers.