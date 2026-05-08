Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn vermisst beim deutschen Rekordmeister nach dem Champions-League-Aus im Halbfinale gegen PSG einen bestimmten Spielertypen.
"Weil er nämlich komplett anders war": Oliver Kahn erklärt, welcher Spielertyp dem FC Bayern fehlt
In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn-Fussballtalk' führte Kahn aus, dass dem FCB aktuell womöglich ein technisch versierter Spielgestalter im Zentrum fehle. So, wie ihn die Bayern jahrelang im spanischen Ex-Nationalspieler Thiago hatten.
"Die Spielertypen im Bayern-Mittelfeld - mit Leon Goretzka, Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich - sind sich in ihrer Art sehr ähnlich", leitete Kahn ein. "Und natürlich geht das. Wir haben uns damals schon immer die Frage gestellt mit Thiago, der aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor war, weil er nämlich komplett anders war. Diese besondere Technik, das Ausspielen von Gegenspielern, diese außergewöhnlichen Pässe. Dieser Spielertyp fehlt aktuell."
Der ehemalige Weltklassekeeper geht davon aus, dass dieses Manko auch den aktuellen Sportchefs Max Eberl und Christoph Freund aufgefallen ist. Kahn sagte: "Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Verantwortlichen genau darüber Gedanken machen und dass man so einen Mittelfeldspieler perspektivisch wieder gerne im Kader hätte."
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Thiago spielte von 2013 bis 2020 für die Bayern
Thiago, der seine Laufbahn mittlerweile beendet hat, spielte von 2013 bis 2020 für die Bayern. Er kam als ausdrücklicher Wunschspieler des damaligen Trainers Pep Guardiola und war jahrelang Stammspieler und Leistungsträger. Er gewann in seiner Zeit in München unter anderem sieben deutsche Meisterschaften und die Champions League.
Gerüchte um einen Neuzugang für die Zentrale kursieren rund um die Bayern bisher allerdings kaum. Zwar verlässt Leon Goretzka die Roten mit auslaufendem Vertrag, sein Kaderplatz wird aber mutmaßlich vom aktuell an Hannover 96 ausgeliehenen Noel Aseko eingenommen. Priorität sollen auf dem Transfermarkt eine hochkarätige Alternative zu Luis Diaz auf dem linken Flügel und die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers genießen.
Oliver Kahn: "Welche Möglichkeiten gibt es noch außer ständiger Voll-Attacke?"
Die Bayern verpassten am Mittwochabend wegen eines 1:1 in der Allianz Arena gegen Titelverteidiger PSG den Einzug in das Finale der Champions League. Kahn bemängelte vor allem zwei Dinge beim Auftritt seines Ex-Vereins: Mangelnde Spielkontrolle und das Fehlen eines Alternativplans. "Wenn dieses System nicht hundertprozentig funktioniert, geht es sehr schnell nach hinten los", erklärte er.
Kahn mutmaßte: "Wahrscheinlich hat man sich ein Stück weit etwas vorgemacht. Wenn du viele Gegentore bekommst und trotzdem gewinnst, werden Probleme und Fehler überdeckt. Vielleicht hat sich die Mannschaft dadurch zu sehr in Sicherheit gewiegt und gedacht: Es wird schon wieder funktionieren, wir schießen sowieso mindestens ein oder zwei Tore. Das ist halt diese Grundeinstellung."
Dem 56-Jährigen ging die Lobhudelei nach dem spektakulären 4:5 des FCB bei Paris Saint-Germain im Hinspiel zu weit: "Wenn man sich andere Spiele anschaut, zum Beispiel Arsenal gegen Atletico, haben viele Leute gesagt: Das war langweilig. Und dann hieß es, das Bayern-Spiel sei viel besser gewesen. Ja, von der Attraktivität war das großartig. Aber das ist genau das, was ich mit Kontrolle meine. Wenn du ganz oben in der Champions League Erfolg haben willst, musst du Spiele über weite Strecken kontrollieren. Wie du das machst, mit welcher Taktik, ist unterschiedlich. Aber dieses Gefühl von Kontrolle hatte ich weder im Hinspiel in Paris noch gestern im Rückspiel."
Kahns Fazit: "Ich glaube, genau darüber muss man sich Gedanken machen: Welche Möglichkeiten gibt es noch außer ständiger Voll-Attacke? Gibt es einen Plan B oder sogar einen Plan C?"