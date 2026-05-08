"Weil er nämlich komplett anders war": Oliver Kahn erklärt, welcher Spielertyp dem FC Bayern fehlt

In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn-Fussballtalk' führte Kahn aus, dass dem FCB aktuell womöglich ein technisch versierter Spielgestalter im Zentrum fehle. So, wie ihn die Bayern jahrelang im spanischen Ex-Nationalspieler Thiago hatten.

"Die Spielertypen im Bayern-Mittelfeld - mit Leon Goretzka, Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich - sind sich in ihrer Art sehr ähnlich", leitete Kahn ein. "Und natürlich geht das. Wir haben uns damals schon immer die Frage gestellt mit Thiago, der aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor war, weil er nämlich komplett anders war. Diese besondere Technik, das Ausspielen von Gegenspielern, diese außergewöhnlichen Pässe. Dieser Spielertyp fehlt aktuell."

Der ehemalige Weltklassekeeper geht davon aus, dass dieses Manko auch den aktuellen Sportchefs Max Eberl und Christoph Freund aufgefallen ist. Kahn sagte: "Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Verantwortlichen genau darüber Gedanken machen und dass man so einen Mittelfeldspieler perspektivisch wieder gerne im Kader hätte."