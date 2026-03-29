"Weil er es sich verdient hat": Nagelsmann mit Torwartwechsel gegen Ghana und Einsatzgarantie für Knipser

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer und der Verletzung von Marc-André ter Stegen ist Baumann bei Nagelsmann mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) die Nummer eins, Nübel sein erster Vertreter. Diese Rangfolge bestätigte Nagelsmann noch einmal.

Im letzten Länderspiel vor der Kader-Nominierung am 12. Mai verzichtet er auf große Veränderungen gegenüber dem Sieg am vergangenen Freitag in der Schweiz (4:3), ein paar Wechsel könnte es aber geben.

"Wir müssen ein bisschen mehr rotieren, um ein paar Spieler zu steuern", sagte Nagelsmann, der Deniz Undav "Einsatzminuten" garantierte, "weil er es sich verdient hat".