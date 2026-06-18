Im ersten Vorrundenspiel der Selecao fiel der Superstar von Al-Nassr in einer ohnehin schon schwach performenden portugiesischen Mannschaft noch einmal deutlich ab.
"Weil er ein Tor erzielen will, nimmt er sich diesen Pass": Weltmeister äußert Egoismus-Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo
Zu häufig probierte CR7, den Ball alleine zu verwerten, anstatt auf einen besser positionierten Mitspieler abzuspielen, seine Abschlüsse strahlten dennoch kaum Gefahr aus. Darüber hinaus zeigte der 41-Jährige wenig Laufbereitschaft und arbeitete nur selten nach Hinten mit.
"Die Mannschaft braucht ein Tor, nicht du", urteilte Henry, der beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für de US-TV-Sender Fox im Einsatz ist, nachdem Ronaldo in der zweiten Halbzeit eine Hereingabe von Mitspieler Francisco Conceicao direkt abnahm, anstatt für den völlig freien Bruno Fernandes durchzulassen. CR7 jagte seinen Abschluss deutlich über den Kasten.
"Weil er ein Tor erzielen will, nimmt er sich diesen Pass. Der Verteidiger hat so beide Gegenspieler im Blick und es ist für ihn deutlich einfacher zu verteidigen. Darum geht es. Sie haben die Reaktion von Bruno Fernandes gesehen", so Henry, der auf den lamentierenden Mittelfeldstar von ManUnited anspielte.
- Getty Images Sport
Portugal und Ronaldo enttäuschen zum Auftakt in die WM
Ronaldo trat außerdem negativ in Erscheinung, als er sich bei Torhüter Diogo Costa lautstark über den Gegentreffer echauffierte. Der Schlussmann des FC Porto war bei einer auf sein Tor gezogenen Hereingabe nach einer kurz ausgeführten Ecke auf der Linie geblieben anstatt den Ball energisch aus der Gefahrenzone zu klären.
Am Ende kam der haushohe Favorit Portugal nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1)-Remis gegen die DR Kongo hinaus, die erst zum zweiten Mal überhaupt an einer Weltmeisterschafts-Endrunde teilnimmt.
PSG-Star Joao Neves (6.) hatte die Selecao früh mit 1:0 in Führung gebracht, unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.+5.) erzielte Yoane Wissa von Newcastle United den Ausgleich.