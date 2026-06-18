"Weil er ein Tor erzielen will, nimmt er sich diesen Pass": Weltmeister äußert Egoismus-Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo

Zu häufig probierte CR7, den Ball alleine zu verwerten, anstatt auf einen besser positionierten Mitspieler abzuspielen, seine Abschlüsse strahlten dennoch kaum Gefahr aus. Darüber hinaus zeigte der 41-Jährige wenig Laufbereitschaft und arbeitete nur selten nach Hinten mit.

"Die Mannschaft braucht ein Tor, nicht du", urteilte Henry, der beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für de US-TV-Sender Fox im Einsatz ist, nachdem Ronaldo in der zweiten Halbzeit eine Hereingabe von Mitspieler Francisco Conceicao direkt abnahm, anstatt für den völlig freien Bruno Fernandes durchzulassen. CR7 jagte seinen Abschluss deutlich über den Kasten.

"Weil er ein Tor erzielen will, nimmt er sich diesen Pass. Der Verteidiger hat so beide Gegenspieler im Blick und es ist für ihn deutlich einfacher zu verteidigen. Darum geht es. Sie haben die Reaktion von Bruno Fernandes gesehen", so Henry, der auf den lamentierenden Mittelfeldstar von ManUnited anspielte.