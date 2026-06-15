Weil er das Vertrauen der "Lieblingsspieler" verloren hat: Brisante Enthüllung über Zerwürfnis zwischen Jürgen Klopp und Ole Werner bei RB Leipzig

Maksimovic kam für 14 Millionen Euro Ablöse von Roter Stern Belgrad und machte gerade einmal 108 Spielminuten. Bakayoko (für 18 Millionen Euro von PSV Eindhoven) stand nach einem starken Saisonstart mit zwei Toren in den ersten fünf Spielen in der Rückrunde kein einziges Mal mehr in der Startelf. In sieben Partien nach dem Jahreswechsel kam er gar nicht mehr zum Einsatz, verdingte sich darüber hinaus nur noch als Kurzarbeiter (knapp 900 Einsatzminuten wettbewerbsübergreifend).

Doch nicht nur das soll Klopp letztlich an Werners Arbeit sauer aufstoßen. Zwar schaffte Leipzig die angepeilte Rückkehr in die Champions League und stellte in Werners erstem Jahr mit 20 Saisonsiegen in der Bundesliga den Vereinsrekord ein, allerdings gewann RB gegen die Konkurrenz aus den Top sechs nur zwei Spiele. Das sei Klopp "zu wenig" gewesen, heißt es in dem Bericht.

Vor rund einem Jahr hatte Klopp Werners Arbeit bei dessen Vorstellung noch als "außergewöhnlich" bezeichnet, mittlerweile sei das Verhältnis aber "seit Monaten abgekühlt", Kommunikation finde "nur noch auf Sparflamme" statt.