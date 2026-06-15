Wie die Bild berichtet, sei ein interner Hauptkritikpunkt an Werner die Tatsache, dass der Trainer das Vertrauen von "Nicht-Stammspielern" verloren habe. Namentlich werden Spieler wie Andrija Maksimovic und Johan Bakayako, deren Wechsel besonders Klopp im Sommer vorangetrieben haben soll, genannt. Von "Klopp-Lieblingen" ist in dem Bericht die Rede.
Weil er das Vertrauen der "Lieblingsspieler" verloren hat: Brisante Enthüllung über Zerwürfnis zwischen Jürgen Klopp und Ole Werner bei RB Leipzig
Klopp-"Lieblinge" Maksimovic und Bakayoko bei Werner außen vor
Maksimovic kam für 14 Millionen Euro Ablöse von Roter Stern Belgrad und machte gerade einmal 108 Spielminuten. Bakayoko (für 18 Millionen Euro von PSV Eindhoven) stand nach einem starken Saisonstart mit zwei Toren in den ersten fünf Spielen in der Rückrunde kein einziges Mal mehr in der Startelf. In sieben Partien nach dem Jahreswechsel kam er gar nicht mehr zum Einsatz, verdingte sich darüber hinaus nur noch als Kurzarbeiter (knapp 900 Einsatzminuten wettbewerbsübergreifend).
Doch nicht nur das soll Klopp letztlich an Werners Arbeit sauer aufstoßen. Zwar schaffte Leipzig die angepeilte Rückkehr in die Champions League und stellte in Werners erstem Jahr mit 20 Saisonsiegen in der Bundesliga den Vereinsrekord ein, allerdings gewann RB gegen die Konkurrenz aus den Top sechs nur zwei Spiele. Das sei Klopp "zu wenig" gewesen, heißt es in dem Bericht.
Vor rund einem Jahr hatte Klopp Werners Arbeit bei dessen Vorstellung noch als "außergewöhnlich" bezeichnet, mittlerweile sei das Verhältnis aber "seit Monaten abgekühlt", Kommunikation finde "nur noch auf Sparflamme" statt.
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RB Leipzig unter Ole Werner nur mit "Dusel" und "Zufall" in die Champions League?
Auch die faktisch guten Resultate aus der vergangenen Saison (1,95 Punkte pro Partie bei 38 Pflichtspielen) sollen Werner nicht vor einer womöglich bevorstehenden Trennung bewahren können. Bereits Ende Mai hatte Sky berichtet, dass das von Klopp angeführte "Global Team" des Konzerns große Zweifel hege und die Resultate teilweise auf Spielglück zurückführe. "Etwas Dusel hier, ein wenig Zufall dort, zu viel Diomande-Faktor da, keine vollends überzeugende Spielidee", hieß es in dem Bericht, der sich mit dem deckt, was die Bild nun schreibt.
Auch dort heißt es, dass nicht etwa Werners Arbeit, sondern die individuelle Klasse von Einzelspielern wie Yan Diomande oder Christoph Baumgartner aus Sicht des Konsortiums eine entscheidende Rolle für die unterm Strich befriedigende Saison gespielt habe.
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RB Leipzig: Folgt Martin Demichelis auf Ole Werner?
Eine deutlich andere Sichtweise soll intern Sportchef Marcel Schäfer haben. Der sei mit Werners Arbeit nämlich "hochzufrieden" und strebe eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags an. Doch dazu wird es sehr wahrscheinlich nicht kommen, weshalb auch ein Verbleib Schäfers bei den Sachsen fraglich ist. Die FAZ berichtete jüngst, dass er der Top-Kandidat bei Eintracht Frankfurt sei, sollte Markus Krösche den Klub im Sommer überraschend gen AC Mailand verlassen.
Mitte der Woche soll Ole Werner nun nach Leipzig zurückkehren. Aktuell weilt der 38-Jährige im Urlaub in Malaysia, unmittelbar danach sei ein Gespräch mit den Leipziger Verantwortlichen geplant, berichtet die Bild. Sehr wahrscheinlich wird dann die Trennung von Werner nach nur einer Saison bekanntgegeben.
Und das, obwohl Werner einen radikalen Umbruch bei RB unter großem sportlichen Druck eigentlich auf dem Papier erfolgreich verwaltet hatte. Denn in Benjamin Sesko, Xavi Simons und Lois Openda verlor RB die drei besten Scorer der Mannschaft in der Vorsaison. Zudem verließen in Yussuf Poulsen und Kevin Kampl zwei der wenigen Identifikationsfiguren den Klub.
In Martin Demichelis (Real Mallorca) soll schon ein Nachfolger in den Startlöchern stehen.