Das Torfestival zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain war auch von strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen geprägt. Allen voran der Handelfmeter, der zum 3:2 für PSG führte, gehörte nach dem Spiel zu den großen Diskussionsthemen. Ein ehemaliger Unparteiischer hat sich in deutlichen Worten dazu geäußert.
Weil der VAR aus Spanien stammte? Brisanter Verdacht zum Handelfmeter für PSG beim Spektakel gegen den FC Bayern
Graham Scott, heutiger TV-Experte und der einst viele Jahre lang in der Premier League pfiff, sagte: "Hier lag kein Handspiel vor. Der Ball wurde aus kurzer Distanz getroffen, Davies hielt die Arme eng am Körper. Seine Bewegung war völlig gerechtfertigt und es gab keine Anzeichen für eine absichtliche Handlung."
Dann äußerte Scott einen brisant Verdacht, indem er einen gewagten Vergleich zog: In England sei ein solcher Pfiff in seinen Augen undenkbar, doch in Spanien gehöre das offenbar zum Standard - und der VAR der Partie stammte aus Spanien. Sein Urteil: "Eine wirklich ärmliche Entscheidung."
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Joshua Kimmich: "Nicht im Sinne des Sports"
Auch Bayerns Joshua Kimmich ordnete den Pfiff von Schiedsrichter Sandro Schärer nach dem Spiel bei Prime ein als "eher Kategorie unglücklich" ein und betonte: "Es ist halt nicht im Sinne des Sports."
Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies hatte eine Flanke von Ousmane Dembele im Münchener Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand bekommen. Von Absicht konnte dabei keine Rede sein, zudem traf der Ball Davies zunächst an dessen Hüfte und sprang erst von dort an die Hand. Dennoch schaltete sich Video-Assistent Carlos del Cerro Grande ein und Schärer entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß.
Auch Kompany und Eberl kritisieren Elfmeterentscheidung
"Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung", gab Prime-Schiedsrichterexperte Lutz Wagner dem Unparteiischen mit Blick auf das Regelwerk recht.
Kimmich war jedoch deutlich anderer Meinung: "Das ist schon ärgerlich, weil dahinter auch kein Gegenspieler steht, der den einschieben kann. Ich finde, da könnte man schon die Regel anpassen", betonte der 31-jährige Mittelfeldspieler. Er würde sich wünschen, "dass nicht jedes Handspiel im Sechzehner ein Elfmeter ist, sondern dass wir da irgendwie eine andere Regel finden. Man kriegt den Ball vom Knie an die Hand und die Strafe dafür ist schon sehr entscheidend, vor allem in einem Champions-League-Halbfinale."
Auch FCB-Trainer Vincent Kompany schätzte die Elfmeterszene "höchst diskutabel" ein. Sportvorstand Max Eberl sagte in der Mixed Zone: "Kann man reichlich diskutieren. Der Ball geht erst an den Körper, dann an die Hand. Daher muss das dann vielleicht nicht gepfiffen werden. Aber was sollen wir uns jetzt aufregen, er hat es leider gepfiffen."
Bei den beiden Prime-Experten und Ex-Nationalspielern Christoph Kramer und Mats Hummels sorgte die Elfmeterentscheidung ebenfalls für Unmut: "Es ist wieder die Super-Slomo, das ist das Schlimmste im Fußball, da sieht alles viel schlimmer aus", monierte Kramer. Hummels meinte: "Nach dem Treffer fliegt die Hand so weg, dadurch sieht es schlimmer aus. Der Ball prallt von der Hüfte ab, ich dachte immer, dass es da keinen Elfmeter geben soll."
- AFP
PSG und Bayern liefern sich episches Duell
Nachdem PSG und Bayern mit dem 3:2-Pausenstand schon für die torreichste erste Halbzeit aller Zeiten in einem Champions-League-Halbfinale gesorgt hatten, ging der Torreigen auch nach Wiederanpfiff weiter. Dabei zog zunächst das enorm effektive PSG mit dem Doppelschlag durch Khvicha Kvaratskhelia (56. Minute) und Dembele (58.) auf 5:2 davon.
Letztlich gelang es den Bayern, sich doch noch eine Ausgangsposition zu erarbeiten, mit der im Rückspiel vor heimischer Kulisse am Mittwoch kommender Woche noch alles drin ist. Dayot Upamecano traf in der 65. Minute zum 3:5, Treffer Nummer acht machte die Partie dann auch schon zum insgesamt torreichsten Halbfinalspiel der Champions-League-Geschichte. Nur kurz darauf setzte der überragende Luis Diaz dann noch einen drauf und besorgte den 4:5-Endstand aus Münchener Sicht.
Am 6. Mai in der Allianz Arena werden Kimmich und Co. alles daran setzen, noch die Wende zu realisieren. Sollte es Bayern ins Endspiel schaffen, das Ende Mai in Budapest steigt, würde dort entweder der FC Arsenal oder Atletico Madrid warten. Das Halbfinalhinspiel zwischen den Spaniern und den Engländern steht am Mittwoch auf dem Programm.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Spiel Wettbewerb Samstag, 2. Mai FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga Mittwoch, 6. Mai FC Bayern vs. Paris Saint-Germain Champions League Samstag, 9. Mai VfL Wolfsburg vs. FC Bayern Bundesliga Samstag, 16. Mai FC Bayern vs. 1. FC Köln Bundesliga
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.