Nach Can Uzun denkt offenbar nun ein weiterer wichtiger Spieler über einen Abschied nach. Mit der Verpflichtung Rieras als Nachfolger des entlassenen Dino Toppmöller ging Sportvorstand Markus Krösche ein gewisses Risiko ein. Der Spanier galt bereits im Vorfeld als eigenwillig und sorgte auch mit seinen öffentlichen Auftritten für Stirnrunzeln. Nun nehmen die internen Probleme offenbar zu.
Weil Albert Riera angeblich mit ihm "nichts anfangen" kann! Neuzugang will Eintracht Frankfurt nach nur einem Jahr wieder verlassen
Uzun soll wegen seines angespannten Verhältnisses zum Trainer bereits mit einem Wechsel im Sommer liebäugeln. Doch damit nicht genug: Laut einem Bericht der Sport Bild würde auch Ritsu Doan, einer der prominentesten Neuzugänge der vergangenen Transferperiode, den Verein "am liebsten wieder verlassen".
Obwohl sein Vertrag noch bis 2030 läuft, prüft das Umfeld des 27-Jährigen demnach mögliche Alternativen. Für den Japaner hatte die SGE erst im Sommer nach zähen Verhandlungen rund 21 Millionen Euro an den SC Freiburg gezahlt.
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Doan und Riera wohl nicht einer Meinung
Der Start verlief zunächst vielversprechend: In den ersten sieben Pflichtspielen sammelte Doan bei den Hessen acht Scorerpunkte. In der Rückrunde ließ seine Form jedoch nach und unter Riera spielt er kaum noch eine Rolle.
Das liegt auch daran, dass der Offensivspieler selten auf seiner angestammten rechten Außenbahn eingesetzt wird. Stattdessen muss er häufig ins Zentrum rücken und zusätzlich mehr Defensivarbeit leisten. Auf den Flügeln setzt Riera eher auf mehr Tempo und scheint bislang keine klare Rolle für Doan gefunden zu haben.
Wie die Sport Bild weiter schreibt, kann Riera mit Doan "nichts anfangen". Zudem sei der Linksfuß der einzige Profi im Kader, den der Trainer ausschließlich mit seinem Nachnamen anspricht.
Die teuersten Neuzugänge von Eintracht Frankfurt
Hugo Ekitike 31,50 Mio. € Elye Wahi 26 Mio. € Luka Jovic 22,34 Mio. € Jonathan Burkardt 21 Mio. € Ritsu Doan 21 Mio. €