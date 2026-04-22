Weil Albert Riera angeblich mit ihm "nichts anfangen" kann! Neuzugang will Eintracht Frankfurt nach nur einem Jahr wieder verlassen

Der Start verlief zunächst vielversprechend: In den ersten sieben Pflichtspielen sammelte Doan bei den Hessen acht Scorerpunkte. In der Rückrunde ließ seine Form jedoch nach und unter Riera spielt er kaum noch eine Rolle.

Das liegt auch daran, dass der Offensivspieler selten auf seiner angestammten rechten Außenbahn eingesetzt wird. Stattdessen muss er häufig ins Zentrum rücken und zusätzlich mehr Defensivarbeit leisten. Auf den Flügeln setzt Riera eher auf mehr Tempo und scheint bislang keine klare Rolle für Doan gefunden zu haben.

Wie die Sport Bild weiter schreibt, kann Riera mit Doan "nichts anfangen". Zudem sei der Linksfuß der einzige Profi im Kader, den der Trainer ausschließlich mit seinem Nachnamen anspricht.