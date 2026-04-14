Wegen Trainerin Marie-Louise Eta: Vincent Kompany vom FC Bayern äußert einen bestimmten Wunsch

Er sei "sehr glücklich" darüber, sagte Kompany am Dienstag: "Sie kann kleinen Mädchen als Vorbild dienen, damit sie sehen: Ich kann überall coachen und eine erfolgreiche Karriere haben. Diese Geschichten sind wirklich wichtig."

Die bisherige U19-Trainerin Eta hatte am Samstagabend Steffen Baumgart beerbt, der nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim entlassen worden war – und ist damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga.