"Wegen Real Madrid wurde der VAR eingeführt": Ein Skandalspiel in der Champions League ließ den FC Bayern schäumen

In der Schlussphase der regulären Spielzeit standen Bayerns Arturo Vidal und Real-Abräumer Casemiro im Mittelpunkt, die sich einige Fouls leisteten. Während Casemiro mit nur einer Gelben Karte auch nach einigen Vergehen weitermachen durfte, musste Vidal – der schon nach fünf Minuten für ein übles Foul an Isco Rot hätte sehen können – in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Der Chilene traf bei seiner Grätsche dabei erst Ball und dann auch den Gegner. "Jedes Mal, wenn ich gegen Real Madrid gespielt habe, bin ich betrogen worden", wetterte er noch in diesem Jahr bei Enfocados Te Apuesto – und meinte mit Sicherheit diese Szene. Danach ließ er eine steile und kuriose These folgen: "Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt. Es hatte vorher einfach zu viel Betrügereien gegeben."

Der Video Assistant Referee hätte den Münchnern an diesem April-Abend in Madrid auf jeden Fall weitergeholfen, denn mit der aktuellen Technik wären zwei der danach folgenden drei Real-Tore einkassiert worden. In der Verlängerung traf Cristiano Ronaldo zum 2:2 und 3:2 – und stand bei beiden Treffern im Abseits.

Besonders eklatant war das beim 3:2, als Linksverteidiger Marcelo und CR7 alleine auf Manuel Neuer zuliefen und der Brasilianer für den Superstar querlegte. "Es war Abseits. Los, beschwert Euch doch jetzt!", lachte Marcelo 2024 im Podcast PodPah. "Ich wusste, dass es Abseits war. Ich habe gedacht: Mein Gott! Dann habe ich zum Linienrichter geschaut, der ist zurückgelaufen – und ich habe tief durchgeatmet", ergänzte er.