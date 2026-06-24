Wegen Michael Olise! Zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid gibt es angebliche eine geheime Absprache

An der Säbener Straße sorgt diese Übereinkunft für spürbare Erleichterung im Hinblick auf die Kaderplanung. Laut Sky herrscht beim deutschen Rekordmeister absolute Gelassenheit.

In der Sendung "Transfer Update - Die Show" hieß es wörtlich: "Noch bleibt der FC Bayern ganz entspannt. Die Königlichen haben klargemacht, dass es keine Gespräche, keine Verhandlungen, keine Einigung gibt. Exakt diese Informationen hat der FC Bayern zuvor auch schon von Olise und seinem Beraterumfeld bestätigt bekommen. Die Bayern gehen derzeit zu 100 Prozent davon aus, dass Olise in diesem Sommer bei ihnen bleibt."