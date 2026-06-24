Nach den Spekulationen um einen Wechsel von Michael Olise gibt es nun wohl eine geheime Absprachen zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid. Das berichtet die Sport Bild. Demnach ist ein Transfer-Angriff der Königlichen auf den Münchner Offensivstar vorerst vom Tisch. Der Grund dafür liegt in den Chefetagen der beiden europäischen Schwergewichte.
Wegen Michael Olise! Zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid gibt es angebliche eine geheime Absprache
So habe Bayern-Präsident Herbert Hainer Anfang Juni eine Vereinbarung mit Real-Präsident Florentino Perez getroffen. Die Klubchefs beteuerten demnach, man solle sich "niemals" gegenseitig einen Spieler abwerben, ohne den anderen Verein zu informieren. Dieser informelle "Nichtangriffspakt" soll verhindern, dass die Vereine durch lancierte Spekulationen in künstliche Preistreibereien hineingezogen werden.
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FC Bayern sorgt sich wohl nicht wegen Olise
An der Säbener Straße sorgt diese Übereinkunft für spürbare Erleichterung im Hinblick auf die Kaderplanung. Laut Sky herrscht beim deutschen Rekordmeister absolute Gelassenheit.
In der Sendung "Transfer Update - Die Show" hieß es wörtlich: "Noch bleibt der FC Bayern ganz entspannt. Die Königlichen haben klargemacht, dass es keine Gespräche, keine Verhandlungen, keine Einigung gibt. Exakt diese Informationen hat der FC Bayern zuvor auch schon von Olise und seinem Beraterumfeld bestätigt bekommen. Die Bayern gehen derzeit zu 100 Prozent davon aus, dass Olise in diesem Sommer bei ihnen bleibt."
Real Madrid gab Pressemitteilung wegen Olise heraus
Die Madrilenen untermauerten die Absprache zuletzt sogar mit einem ungewöhnlichen Schritt in Form einer offiziellen Pressemitteilung. Das Statement war eine direkte Reaktion auf die anhaltenden Berichte in den spanischen Medien und erfolgte mutmaßlich als Konsequenz aus dem vorherigen Dialog zwischen Hainer und Perez.
Real stellte darin klar, es gebe "keinerlei Kontakt - weder direkt noch indirekt" zu Olise, seinen Beratern oder seinem Umfeld. Zudem hob der spanische Meister die "hervorragenden Beziehungen" zum FC Bayern hervor und bedauerte ausdrücklich "die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen".
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Bayern will Olise von Verbleib überzeugen
Das Verhältnis zwischen Real und dem FC Bayern fuße auf "gegenseitigem Respekt", ließen die Königlichen in ihrer Erklärung verlauten: "Dies spiegelt sich unter anderem in der gemeinsamen Überzeugung wider, dass ein etwaiges Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Organisationen selbst erörtert werden muss."
Die Bayern peilen ihrerseits wiederum eine vorzeitige Vertragsverlängerung des französischen Ausnahmespielers an. Nach der WM soll dies Priorität beim deutschen Rekordmeister genießen, Olise soll bis 2031 verlängern und zum Topverdiener der Mannschaft neben Harry Kane und Jamal Musiala aufsteigen. Beide verdienen kolportiert an die 25 Millionen Euro im Jahr.
Olises Vertrag in München läuft aktuell noch bis 2029. Der 24-Jährige war per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich 53 Millionen Euro im Sommer 2024 von Crystal Palace gekommen und schlug seitdem in München voll ein. In 107 Pflichtspielen erzielte er bis dato 42 Tore und bereitete 54 Treffer vor.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.