Wegen Joshua Kimmich: Philipp Lahm fordert von Julian Nagelsmann einen Positionswechsel in der deutschen Nationalmannschaft

Der Weltmeister von 2014 stellte in der Sport Bild seine Wunschformation für die in wenigen Wochen startende Endrunde auf und betonte, Kimmich solle nicht auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommen, um eine erfolgreiche Achse des FC Bayern im DFB-Team nicht zu zerstören.

"Joshua Kimmich hat die ganze Saison über im Mittelfeld gespielt", leitete Lahm ein und führte aus: "Zusammen mit Aleksandar Pavlovic hat er viele Spiele bestritten, und Bayern ist im Champions-League-Halbfinale nur knapp ausgeschieden. Kimmich spielt seit Jahren auf höchstem Niveau im Mittelfeld. Ich würde das Gerüst der Mannschaft mit Neuer, Tah und Kimmich nicht aufbrechen, indem ich ihn auf die Rechtsverteidigerposition versetze. Deshalb würde ich ihn im Mittelfeld aufstellen."

Kimmichs Position in der Nationalmannschaft sorgte über Jahre für Diskussionsstoff. Weil es auf der rechten defensiven Außenbahn keinen echten Spieler von internationalem Format gibt, entschied sich Nagelsmann vor geraumer Zeit, den gelernten Mittelfeldmann Kimmich dort aufzustellen.