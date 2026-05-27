Philipp Lahm fordert von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die Rückversetzung von Kapitän Joshua Kimmich ins Mittelfeldzentrum der deutschen Nationalmannschaft.
Wegen Joshua Kimmich: Philipp Lahm fordert von Julian Nagelsmann einen Positionswechsel in der deutschen Nationalmannschaft
Der Weltmeister von 2014 stellte in der Sport Bild seine Wunschformation für die in wenigen Wochen startende Endrunde auf und betonte, Kimmich solle nicht auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommen, um eine erfolgreiche Achse des FC Bayern im DFB-Team nicht zu zerstören.
"Joshua Kimmich hat die ganze Saison über im Mittelfeld gespielt", leitete Lahm ein und führte aus: "Zusammen mit Aleksandar Pavlovic hat er viele Spiele bestritten, und Bayern ist im Champions-League-Halbfinale nur knapp ausgeschieden. Kimmich spielt seit Jahren auf höchstem Niveau im Mittelfeld. Ich würde das Gerüst der Mannschaft mit Neuer, Tah und Kimmich nicht aufbrechen, indem ich ihn auf die Rechtsverteidigerposition versetze. Deshalb würde ich ihn im Mittelfeld aufstellen."
Kimmichs Position in der Nationalmannschaft sorgte über Jahre für Diskussionsstoff. Weil es auf der rechten defensiven Außenbahn keinen echten Spieler von internationalem Format gibt, entschied sich Nagelsmann vor geraumer Zeit, den gelernten Mittelfeldmann Kimmich dort aufzustellen.
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Philipp Lahm setzt auf Anton und Leweling
Lahm aber bringt noch eine andere Variante ins Gespräch: "Bei der WM 2014 haben wir teilweise mit zwei Innenverteidigern auf den Außenverteidigerpositionen gespielt. Das ist ebenfalls eine Option. Meiner Meinung nach könnte Waldemar Anton rechts spielen. Links haben wir David Raum, der sehr offensiv spielt. Mit Anton, der defensiver ausgerichtet ist, hättest du die Balance zwischen offensivem Drang auf der einen Seite und defensiver Stabilität auf der anderen."
In Lahms Wunschelf für die Weltmeisterschaft gibt es sonst wenig Überraschungen: Vor Rückkehrer Manuel Neuer im Tor setzt der 42-Jährige in der Defensivzentrale auf Tah und Nico Schlotterbeck. Die offensive Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz bilden bei ihm Jamie Leweling, Jamal Musiala und Florian Wirtz.
Philipp Lahms DFB-Wunschelf für die WM
- Tor: Neuer
- Abwehr: Anton, Tah, Schlotterbeck, Raum
- Mittelfeld: Kimmich, Pavlovic, Leweling, Musiala, Wirtz, Wirtz
- Angriff: Havertz
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Lahm: Nagelsmanns Neuer-Entscheidung kam zu spät
Lahm kritisierte außerdem die Kommunikation rund um die Rückholaktion seines ehemaligen Mitspielers Neuer: "Für mein Gefühl kam die Entscheidung, wer die Nummer eins wird, sehr spät. Gerade auf der Torwartposition ist es wichtig, früh Klarheit zu haben - für die Mannschaft, aber auch für die beiden Torhüter selbst. Man muss sich festlegen."
Nagelsmann hatte Neuer am 21. Mai in seinen Kader berufen. Der Bundestrainer plant den 40 Jahre alten Keeper von Bayern München statt Oliver Baumann als Nummer eins für das Turnier ein.
Lahm kann die Wahl von Nagelsmann trotz allem nachvollziehen. Neuer sei "immer noch der beste deutsche Torhüter", betonte er: "Er kann der Mannschaft durch seine Erfahrung und Ausstrahlung Stabilität geben. Das wird man beim Turnier sehen."
Deutschland trifft bei der WM in der Gruppe E auf Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).