Der FC Bayern muss offenbar eine millionenschwere Nachzahlung für Jonas Urbig tätigen. Bei einem weiteren Meilenstein seiner Karriere folgt die nächste. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, wurde bei der Transfer-Abwicklung mit dem 1. FC Köln ausgemacht, dass beim Eintreten von verschiedenen Szenarien weiteres Geld für den Torhüter von München an die Geißböcke fließt.
Wegen Jonas Urbig: FC Bayern München muss wohl millionenschwere Nachzahlungen tätigen
FC Bayern muss angeblich auch bei DFB-Debüt von Urbig nachzahlen
Demnach dürfen sich die Geißböcke bereits über zwei zusätzliche Millionen Euro freuen, da Urbig am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg über den VfL Wolfsburg seinen 30. Einsatz im Bayern-Tor absolvierte. Die ursprüngliche Ablösesumme von sieben Millionen Euro, die der FCB im Januar 2025 für den inzwischen 22-Jährigen auf den Tisch legte, kann bei Erfüllen aller Zusatzklauseln dem Vernehmen nach auf bis zu 15 Millionen Euro heranwachsen.
Die nächste Nachzahlung lässt unter Umständen gar nicht mehr lange auf sich warten. Dem Bericht zufolge wird nämlich eine Million Euro fällig, sollte Urbig sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern. Die Diskussion um eine WM-Teilnahme mit Aussicht auf Einsatzzeiten wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer intensiver.
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Fährt Urbig mit zur WM?
Unter anderem forderte Lothar Matthäus nach dem Wolfsburg-Spiel eine Nominierung des Bayern-Keepers, der einmal mehr eine Glanzleistung als Vertretung von Manuel Neuer zeigte. Mario Basler ging sogar einen Schritt weiter und rührte die Werbetrommel für einen Stammplatz bei der WM. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Urbig bereits für den März-Lehrgang nominiert, ehe er wegen einer Kapselverletzung im rechten Kniegelenk vorzeitig abreisen musste.
Nach aktuellem Stand wird - aufgrund der erneuten Verletzung von Marc-Andre ter Stegen - Oliver Baumann als Nummer eins zur WM fahren. Ein weiteres Ticket dürfte Alexander Nübel sicher haben. Finn Dahmen könnte neben Urbig und Noah Atubolu ebenfalls einen Platz im Flieger nach Übersee bekommen. Außerdem kochte zuletzt einmal mehr die Debatte um einen Rücktritt vom Rücktritt von Manuel Neuer hoch, obwohl der Routinier einen solchen schon mehrfach dementiert hatte.
Auch Neuer weiterhin Thema beim DFB
Dennoch spekulierte der kicker unlängst, dass Neuer auf Nagelsmanns 55-Mann-Liste steht, die am Montag bei der FIFA eingereicht werden musste. Nur Spieler, die auf besagter Liste stehen, dürfen laut Regularien im Fall der Fälle auch nachnominiert werden. Konkrete Anhaltspunkte gibt es in dem Bericht tatsächlich nicht, auch Nagelsmann hat bislang nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass er den 40-Jährigen zurückholen könnte. Seinen Kader wird er in der kommenden Woche verkünden.
Derweil steht Neuer vor einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags. Neben einer Gehaltskürzung muss Neuer auch einem Wechselspiel mit Urbig zustimmen, für den er noch mehr die Rolle des Mentors einnehmen wird. Es soll eine klare Absprache bezüglich der Einsatzzeiten geben, die womöglich auch Köln weitere Millionen beschert.
Jonas Urbig: Leistungsdaten und Statistiken diese Saison
Spiele 18 Gegentore 21 Spiele ohne Gegentor 6