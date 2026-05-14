Wegen Jonas Urbig: FC Bayern München muss wohl millionenschwere Nachzahlungen tätigen

Demnach dürfen sich die Geißböcke bereits über zwei zusätzliche Millionen Euro freuen, da Urbig am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg über den VfL Wolfsburg seinen 30. Einsatz im Bayern-Tor absolvierte. Die ursprüngliche Ablösesumme von sieben Millionen Euro, die der FCB im Januar 2025 für den inzwischen 22-Jährigen auf den Tisch legte, kann bei Erfüllen aller Zusatzklauseln dem Vernehmen nach auf bis zu 15 Millionen Euro heranwachsen.

Die nächste Nachzahlung lässt unter Umständen gar nicht mehr lange auf sich warten. Dem Bericht zufolge wird nämlich eine Million Euro fällig, sollte Urbig sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern. Die Diskussion um eine WM-Teilnahme mit Aussicht auf Einsatzzeiten wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer intensiver.